Приложения Mail.ru также имели расширенный доступ к данным друзей пользователей Facebook

Скандал со сбором данных пользователей соцсети Facebook компанией Cambridge Analytica обрастает всё новыми подробностями. В процессе более детального изучения ситуации выяснилось, что и другие приложения имели доступ к пользовательским данным.

В 2014 году Facebook изменила API и запретила приложениям сбор данных о друзьях пользователей, как это делала Cambridge Analytica. И хотя эти изменения были анонсированы в 2014 году, фактический доступ к данным друзей пользователей приложения имели вплоть до мая 2015 года. Этот срок был выделен на адаптацию приложений под новые условия работы в соответствии с обновлёнными правилами. Среди прочих компаний, приложения которых получили такой расширенный доступ, значится и российская Mail.ru.

По данным Facebook, Mail.ru получила продление срока работы по старым правилам на 2 недели для двух приложений для обмена сообщениями. Это время было якобы необходимо для отключения функции, которая позволяла пользователям видеть их списки друзей и сообщения в Facebook для людей, у которых также были приложения Mail.ru. В рамках этого расширенного периода приложения якобы имели доступ только к списку друзей пользователей, но не к информации самих друзей, например, перечню интересов или оставленным отметкам «Нравится». Вместе с тем, задолго до внедрения указанного выше ограничения (и последующего продления сроков работы по новым правилам) Mail.ru загружала на платформу Facebook сотни приложений, которые работали по старым правилам и могли иметь доступ к информации друзей пользователей. Некоторые из этих приложений начали работать ещё в 2009 году. При этом Facebook заявляет, что большая часть приложений Mail.ru были тестовыми и оставались закрытыми для общего доступа. Лишь небольшое количество приложений работало публично. Однако Facebook не уточняет, сколько таких приложений было доступно для пользователей и какое количество пользователей могло передать информацию о себе и друзьях компании Mail.ru.

Вместе с тем, соцсеть уверяет, что после мая 2015 года приложения Mail.ru не имели доступа к информации друзей пользователей, когда компания изменила API. Тем не менее, Facebook проводит расследование в отношении приложений Mail.ru и других компаний, которые имели доступ большим объёмам пользовательских данных до изменений политики конфиденциальности. При этом пока не обнаружено никаких признаков злоупотребления со стороны Mail.ru.

Несмотря на то, что доступ к данным друзей пользователей имели тысячи других компаний, именно приложения Mail.ru вызывают обеспокоенность и требуют более детального изучения в связи с обвинениями России в манипулировании социальными сетями с целью вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Кроме того, между главой Facebook Марком Цукербергом и основателем Mail.ru Юрием Мильнером существуют достаточно хорошие отношения. Хотя следует отметить, что тот оставил пост главного исполнительного директора Mail.ru в 2003 году, в 2010 году продал все акции компании, а в 2012 году покинул и состав совета директоров Mail.ru. Вместе с тем, в последнее время всё чаще появляются сведения о связи Мильнера с руководством России. Так, в ноябре 2017 года в рамках публикации так называемых «Райских документов», связанных с офшорными платежами, утверждалось, что Мильнер получил сотни миллионов долларов российского государственного финансирования, которые затем использовал для частичного инвестирования в Facebook и Twitter при помощи своей инвестиционной компании DST Global.

Американские представители законодательной власти заявляют, что новые сведения Facebook порождают больше вопросов, чем дают ответов.

Источник: wired