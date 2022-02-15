«ПриватБанк»: інформація про припинення роботи банкоматів 15 лютого – фейк

Дехто з клієнтів «ПриватБанку» почав отримувати SMS-повідомлення, які надходять з невідомих номерів та повідомляють про проблеми в роботі банку. Наприклад, в повідомленнях латиницею йде мова, що банкомати «ПриватБанку» не працюють 15 лютого.

«За технічними обставинами банкомати «ПриватБанку» 15 лютого не працюють. Перепрошуємо».

Начинают качать панику и рассылают такие сообщения с левых номеров. Это все неправда, банкоматы @privatbankua работают в штатном режиме pic.twitter.com/hgy18s48nI — Yevgeniy Mudzhyri™ (@mudzhyri) February 15, 2022

В самому «ПриватБанку» цю інформацію спростовують. Пресслужба фінансової установи стверджує, що банкомати працюють в стандартному режимі.

В «ПриватБанку» зазначають, що інформація з SMS-повідомлень є фейком та вводить в оману клієнтів. Вочевидь, невідомі особи (які до того ж користуються Google Translate), нагнітають паніку.

В «ПриватБанку» наголошують, що про будь-які зміни в роботі інформують клієнтів тільки через банківські канали інформації. Речник фінансової установи додатково зазначив, що зараз банк не фіксує надмірного попиту на зняття готівки.