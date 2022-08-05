ПриватБанк: в июле украинцы больше тратили на лекарства, электронику, рестораны и топливо

В июле по сравнению с июнем украинский потребительский рынок почти полностью оправился от падения первых месяцев войны. По данным статистики расчетов банковскими картами в сети POS-терминалов ПриватБанка, количество оплат картами покупок в торговле возросло на 5,9% до 199 млн транзаций. Объемы оплаченных безналичных товаров за месяц увеличились на 7,7% до 48,4 млрд грн.

“То, что в июле украинцы на 10 млн покупок больше оплатили банковскими карточками, это результат стабильной работы сети эквайринга банка, — говорит Евгений Заиграев, руководитель Дирекции обслуживания бизнес клиентов ПриватБанка. – Главное, что малый бизнес продолжает возобновлять свою работу – 56% всего оборота безналичных оплат в сети банка – это небольшие магазины по всей стране, доля оборота в которых ежемесячно увеличивается”.

Активное развитие безналичной сети дает рост объемов оплат картами у предприятий малого бизнеса на 10,8% до 27,1 млрд грн. Крупные национальные торговые сети получили безналичных оплат на 11,6% больше, чем в июне – 21,3 млрд грн. Всего на сегодняшний день в сети банка работает 203 тысяч POS-терминалов, за месяц их количество увеличилось на 6,7 тысячи.

В июле продолжили расти расходы украинцев на продукты — оплаты картами в продовольственных магазинах выросли на 9,7% до 24 млрд грн. В целом, покупка продуктов питания составляет более 49% безналичных расходов украинцев.

За месяц также ощутимо выросли карточные расходы на кафе и рестораны (19% до 3,4 млрд грн), покупки лекарств (14,5% до 2,7 млрд грн), электроники и бытовой техники (16% до 3,2 млрд грн) и расходы на горючее (12,1% до 2,3 млрд грн).