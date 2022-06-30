«ПриватБанк»: В мае 19,6 млн украинцев отправили/получили 74 млн карточных переводов на сумму 235 млрд грн

В мае текущего года с помощью карт «ПриватБанка» украинцы отправили или получили от родных и друзей в Украине и за рубежом 74 млн переводов на общую сумму более 235 млрд грн. Возможностью отправить и получить деньги на карту ПриватБанка воспользовались 19,6 млн человек.

По сравнению с январем 2022 года, объемы карточных р2р переводов выросли вдвое (с 119 млрд до 235 млрд), количество — в полтора раза (с 61 до 74 млн).

Чаще всего для отправки и получения мгновенных переводов украинцы пользуются карточками ПриватБанка: в мае клиенты банка сделали 33,6 млн переводов на 90,5 млрд грн.

На зарубежные карты в мае клиенты «ПриватБанка» сделали более 3 млн переводов на сумму более 1 млрд долларов США, что вдвое превышает объемы таких переводов в мае 2021 года.