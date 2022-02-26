«ПриватБанк» запроваджує кредитні канікули з 1 березня до 1 червня

Державний «ПриватБанк» повідомив, що з метою підтримки клієнтів в умовах воєнного стану ним будуть запроваджені кредитні канікули, починаючи з 1 березня 2022 року.

Пільгові умови будуть діяти для фізичних осіб за всіма кредитними картками. З 1 березня і до 1 червня 2022 року запроваджуються наступні умови:

Відсоткова ставка – 0,00001%

Відсутній мінімальний обов’язковий платіж.

Ця пропозиція розповсюджується на власників наступних карток:

Картка Універсальна

Картка Універсальна Gold

Преміальні картки.

Кредитні канікули діятимуть і за картками, які мали прострочення зобов’язань терміном до 90 днів включно. На період Кредитних канікул клієнти можуть вносити кошти на кредитну картку за власним бажанням.

Процес переведення клієнтів на пільгові умови договору відбуватиметься в автоматичному режимі поетапно.

Детальну інформацію про пільгове обслуговування клієнти можуть отримати у «Приват24» та на спеціальній сторінці сайту, де розповідається, як працює «ПриватБанк» в умовах воєнного часу.