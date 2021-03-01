ПриватБанк запускає нові тарифні пакети щомісячного обслуговування для ФОП (якщо нічого не робити, то з 1 квітня 2021 року переведуть на новий тариф «Бізнес Старт»)





ПриватБанк повідомив своїх клієнтів, що з 01.04.2021 змінюються деякі тарифи на розрахунково-касове обслуговування для ФОП/ЮО. В банку зазначили, що для того, щоб адаптувати вартість обслуговування до потреб бізнесу, було знижено тарифи на ті послуги, якими підприємці користуються найчастіше.

Наприклад, залежно від пакета буде втричі знижено вартість платежів в інші банки, зменшено вартість персональних карток для бізнесу тощо. Через місяць будут доступні наступні пакети: «Бізнес Старт», «Бізнес Комфорт» «Бізнес ПРО».

Тариф Бізнес Старт Бізнес Комфорт Бізнес ПРО Базові тарифи Кому підійде Підприємцям Юридичним особам Великому бізнесу Універсальний тариф Абонплата за пакет на місяць (ФОП/ЮО)

Щомісячне обслуговування (ФОП/ЮО) 125/175 грн

0 грн 250/350 грн

0 грн 500/750 грн

0 грн 0 грн

100/150 грн Платежі в інші банки 3 грн 2 грн 1 грн 5 грн Виручка 20 грн (каса)

5 грн (ТСО) 20 грн (каса)

5 грн (ТСО) 20 грн (каса)

5 грн (ТСО) 30 грн (каса)

10 грн (ТСО) Відкриття рахунку 100/150 грн 0 грн 0 грн 100/150 грн Консьєрж-сервіс для бізнесу (NEW) – – Так – Випуск елітної картки фіз. особи Стандартні тариф Випуск картки Platinum не тарифікується (1 картка) Випуск карток Signature або Black Edition не тарифікується (1 картка) Стандартні тариф Комісія за валютообмін 0,15% 0,10% 0,0% 0,25% Swift 25 USD/EUR 22 USD/EUR 20 USD/EUR 30 USD/EUR Картка з фото для бізнесу 150 грн Не тарифікується (не більше ніж 3 картки) Не тарифікується (не більше ніж 3 картки) 200 грн Персональний банкір бізнесу – Так Так – Зняття готівки з картки для бізнесу 1% 1% 1% 1,2% Нецільове поповнення карток 0,7%

Тарифний пакет можна буде самостійно змінити через «Приват24 для бізнесу» (про цю можливість буде повідомлено додатково). Якщо підприємець не зробить заявку на підключення або самостійно не змінить тарифний пакет, за замовчуванням йому буде підключено пакет «Старт» із 01.04.2021. Якщо клієнт користується далі послугами банку після 01.04.2021, то він погоджується зі зміною тарифів за принципом мовчазної згоди.

Галузеві пакети («ІТ Expert», «ОСББ», «Комунальні лікарні», «Для благодійних організацій» та інші) зі спеціальними тарифами на окремі послуги й далі діятимуть без змін. Вибирати нові тарифні пакети на сайті або змінювати через «Приват24 для бізнесу», якщо діють спеціальні чи галузеві пакети, не потрібно.

Джерело: ПриватБанк