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ПриватБанк запустил новый сервис «Касса», представляющий собой программный кассовый аппарат на платежных POS-терминалах

ПриватБанк запустил новый сервис «Касса», представляющий собой программный кассовый аппарат на платежных POS-терминалах

ПриватБанк запустил для предпринимателей новый сервис «Касса», позволяющий просто подключить и использовать POS-терминалы банка в качестве программного регистратора расчетных операций (ПРРО).

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Таким образом «Касса» — комплексное решение, совмещающее в себе онлайн-кабинет и приложение для POS-терминала. Приложение «Касса» от ПриватБанка, встроенное в POS-терминал, выполняет функцию кассового аппарата — продажу товаров, оформление инкассации, внесение в кассу наличных денег для размена и прочее.

Онлайн-кабинет сервиса «Касса» позволяет онлайн регистрировать торговые точки, кассиров и кассы, не посещая налоговую службу. Кроме того, пользователи сервиса могут следить за продажами, вносить товары и услуги в справочник, фискализовать финансовые операции.

Стоимость сервиса «Касса» учтена в тариф по эквайрингу. Для подключения к сервису необходимо являться клиентом ПриватБанка и согласно инструкции зарегистрироваться в личном кабинете. После регистрации банк установит POS-терминал с приложением «Касса».

Источник: ПриватБанк


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