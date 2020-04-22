Продажи Nintendo Switch в США выросли более чем вдвое, PlayStation 4 и Xbox One — на 25%





По данным NPD Group, в США в марте 2020 года продажи игровой консоли Nintendo Switch выросли более чем в 2 раза по сравнению с мартом 2019 года. Тем самым подтверждается факт, что устройство Switch продолжает оставаться хитом более 3 лет после запуска в 2017 году. Добавим, продажи консолей PlayStation 4 и Xbox One в США также выросли, увеличившись на 25% в годовом исчислении.

Увеличение продаж всех игровых консолей показывает, что люди обращаются к видеоиграм для развлечения, пока они остаются дома из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Но в марте также состоялся релиз игры Animal Crossing: New Horizons от Nintendo, который, вероятно, внес существенный вклад в увеличение количества продаж Switch.

Animal Crossing: New Horizons стала самой продаваемой игрой марта и на текущий момент она является второй по популярности игрой нынешнего года. Об этом свидетельствуют данные NPD Group. Однако конкретные показатели продаж в США не раскрываются. Зато есть данные о продажах в Японии. За первые 3 дня продаж в Стране восходящего солнца было реализовано более 1,8 млн физических копий игры. Вместе с тем, в Японии продаётся больше консолей Switch, чем устройств Wii. Об этом свидетельствуют данные Famitsu.

Запуск консоли Switch в стилистике Animal Crossing и доступность более дешёвой версии Switch Lite также могли способствовать росту продаж в США.

Источник: The Verge