Продажи ПК выросли впервые за последние шесть лет, но о восстановлении отрасли пока говорить рано

Рынок ПК, который непрерывно сокращается с начала 2012 года, в минувшем квартале впервые показал рост. В этом уверены и аналитики IDC, и их коллеги из Gartner. Обе аналитические компании отобразили этот положительный момент в соответствующих отчетах, которые они опубликовали практически одновременно.

Сразу отметим, что данные в отчетах упомянутых аналитических компаний разнятся: IDC зафиксировали рост на 2,7%, тогда как оценка Gartner немного скромнее – 1,4%. Но незначительные расхождения в подсчетах аналитиков – это нормально. Они обусловлены незначительными различиями в методике подсчета. Специалисты Gartner к ПК относят настольные и мобильные компьютеры, включая x86-совместимые планшеты с ОС Windows, но исключая хромбуки, тогда как IDC учитывают хромбуки наряду с обычными настольными и мобильными ПК, но не считают планшеты с подключаемыми клавиатурами вроде Surface Pro. То, что обе компании зафиксировали рост, явно указывает, что выросли поставки не только хромбуков, но и традиционных ПК Windows и Mac. Обе фирмы соглашаются, что основной вклад внес корпоративный сегмент, хотя и отмечают оживление спроса на игровые десктопы.

Аналитики обеих фирм предупреждают, что хоть рост и говорит о стабилизации, особо рассчитывать на дальнейшее улучшение ситуации и восстановление отрасли пока не стоит.

Первая пятерка ведущих производителей у IDC и Gartner отличается. Говоря точнее, отличается распределение мест, а сам пятерка одинакова: HP, Lenovo, Dell, Apple, ASUS и Acer. Более точных данные о поставках можно почерпнуть из таблиц ниже:

Источник: Gartner и IDC