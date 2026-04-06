Frostpunk 2 готовит морозное лето: второе DLC Breach of Trust уже в пути, а пока держите трейлер

София Шадрина

11 bit studios объявила дату выхода второго дополнения к Frostpunk 2 — Breach of Trust выходит 23 июня на ПК и консолях. Релиз станет первым крупным расширением игры после Fractured Utopias и завершит долгое ожидание, которое длилось более года.


Еще в ноябре 2024 года 11 bit studios представила роудмап из трех DLC для Frostpunk 2. Первое — Spectrum — вышло в 2025-м и сосредоточилось на идеологическом выборе и развитии фракций. Второе, которое студия тогда назвала Aurora, должно было выйти также в 2025-м, но в мае того же года его перенесли на 2026-й из-за желания обеспечить «качество и глубину, которых ожидают игроки».

Теперь Aurora получила официальное название Breach of Trust и конкретную дату — 23 июня.
Ранее ITC.UA рассказывал, что 11 bit studios параллельно разрабатывает Frostpunk 1886 — ремейк оригинальной игры на Unreal Engine 5 с поддержкой модов, запланированный на 2027 год.


Детали касательно механик и сюжета Breach of Trust пока официально не раскрыты. Первое DLC Fractured Utopias, которое вышло в декабре 2025 вместе с консольной версией игры, существенно переработало режим Utopia Builder: добавило восемь фракций с собственными деревьями развития, законами и идеологическими целями. Тематика «предательства доверия» в названии нового дополнения намекает на дальнейшее углубление во фракционную политику Нового Лондона — но пока лишь намекает.

Игрокам с Deluxe Edition волноваться не нужно: Breach of Trust входит в сезонный пропуск автоматически. Остальным придется покупать отдельно.

Frostpunk 2 вышла в сентябре 2024-го на ПК и получила 85 баллов на Metacritic. На консолях она появилась в сентябре 2025-го. Третье DLC по роудмапу остаётся без названия и даты, но студия подтвердила — работа над ним уже ведётся. Напомним, что параллельно студия также анонсировала Frostpunk 3,а значит, 11 bit явно не собирается оставлять свою замерзшую вселенную без внимания.

В Польше фанаты сыграют в Frostpunk вживую: холод и экстремальные условия за €400

Як перетворити заощадження на дохід: досвід покупки корпоративних облігацій за кілька хвилин
AORUS ELITE 16: як виглядає ноутбук для нового горору Resident Evil Requiem від Capcom

Legion Go 2 подорожал до $2000: Lenovo подняла цену на 48% без объяснений
Sony официально повышает цены на PlayStation 5
Лучше чем консоль? Производительность iGPU Intel B390 в Alan Wake 2 конкурирует с Xbox Series S
Лучшая историческая драма на Netflix — это даже не оригинальный сериал Netflix
Линейка Samsung Galaxy S27 получит новую модель Pro, и это Ultra без S Pen, — инсайдеры
"Что происходит?!": World of Warcraft создала еще один эпичный момент в истории игр
Леди Гага и возвращение Миранды Пристли в "Дьявол носит Prada 2"
Почему билеты на показы третьей части "Дюна" стали дефицитом задолго до премьеры
GSC Game World готовит бесплатное обновление Sealed Truth для S.T.A.L.K.E.R. 2 — откроют лабораторию X-18
Netflix меняет правила игры для самой ожидаемой части JoJo’s Bizarre Adventure
Cyberpunk Edgerunners Hunted: анонсирована новая игра о побеге из Найт-Сити
Первые кадры со съемок Elden Ring от Алекса Гарленда просочились в сеть
