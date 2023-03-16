Продажи Google Glass Enterprise Edition прекратятся 15 сентября – еще один проект компании отправляется на «кладбище»

Продажи Google Glass рядовым потребителям прекратились в 2015 году, с тех пор в Google сосредоточилась на применении гарнитуры для целей бизнеса и разработки. Но и этим усилиям пришел конец. Компания полностью прекратила продажи Google Glass Enterprise Edition 2 – они будут свернуты окончательно до 15 сентября.

Очки будут работать и после этой даты, но выпускать какие-либо обновления программного обеспечения Google не планирует. Прекращение поддержки также распространяется на встроенное приложение Meet и сервис ремонта. При этом «Google продолжит замену устройств в рамках существующего процесса».

Гарнитура Google Glass Enterprise Edition 2 была анонсирована в 2019 году и продавался по цене $999. Компания позиционировала очки в качестве способа медикам, фермерам, рабочим и другим специалистам носимый дисплей, который будет снабжать их информацией, оставляя их руки свободными.

До сих пор будущее, которое многие представляли несколько лет назад, не наступило. Конкурирующая гарнитура Magic Leap, также ориентирована на предприятия и корпоративный сектор, и военный вариант Hololens продвигаются не очень хорошо, другим компаниям также пришлось умерить свои амбиции в сфере AR. На эту тенденцию наложился кризис, охвативший технологические компании и заставивший их пересмотреть отношение к новаторским разработкам с туманной перспективой в целях экономии.

Трудно сказать, есть ли будущее у технологии Glass и других подобных проектов Google. В настоящее время этот проект свернут, однако в прошлом году Google вновь заинтересовался темой и объявил, что будет тестировать очки дополненной реальности с камерами. На Google I/O публике продемонстрировали разговор двух людей на разных языках с использованием AR. Руководство компании заявляет о дальнейшей приверженности технологии AR, но пока она не оформлена во что-то конкретное.

Кстати, в интернете есть сайт кладбища проектов Google.

Источник: The Verge