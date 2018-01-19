Проект реконструкции Подгорецкого замка успешно профинансирован на украинской площадке Na Starte

В начале прошлого месяца мы рассказывали о весьма необычной краудфандинговой кампании – благотворительный фонд «Софос» организовал на сайте Dartagnans сбор средств на реставрацию Подгорецкого замка, расположенного на востоке Львовской области в с. Подгорцы. Рады сообщить, что кампания завершилась успешно и проекту удалось собрать необходимую сумму. Более того, собрали даже немного больше – 238 367 грн при цели в 215 000 грн, если быть точным. На этой неделе все, кто поддержал инициативу, получили от фонда письма благодарности.

Собрали на Подгорецкий замок pic.twitter.com/9oGOJVYkYl — Евангелист МакДональдса (@taranenko) January 19, 2018

Собранные средства пойдут на восстановление одной из балконных групп замка. Собственно, работы по восстановлению начались еще в прошлом месяце.

К слову, эта кампания стала первой в истории благотворительного фонда «Софон». Также благотворители особо подчеркивают, что сумма была собрана в достаточно короткие сроки. И это уже само по себе является большим достижением.

Что же, остается пожелать фонду «Софон» удачи в будущих проектах и будем надеяться, что в дальнейшем мы будем все чаще слышать о подобных проектах по восстановлению разных исторических объектов, формирующих культурное наследие нашей страны. Всем же читателям ITC, которые внесли свой небольшой вклад в это благое дело, выражаем отдельную благодарность.