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Проект реконструкции Подгорецкого замка успешно профинансирован на украинской площадке Na Starte
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Проект реконструкции Подгорецкого замка успешно профинансирован на украинской площадке Na Starte

Проект реконструкции Подгорецкого замка успешно профинансирован на украинской площадке Na Starte

В начале прошлого месяца мы рассказывали о весьма необычной краудфандинговой кампании – благотворительный фонд «Софос» организовал на сайте Dartagnans сбор средств на реставрацию Подгорецкого замка, расположенного на востоке Львовской области в с. Подгорцы. Рады сообщить, что кампания завершилась успешно и проекту удалось собрать необходимую сумму. Более того, собрали даже немного больше – 238 367 грн при цели в 215 000 грн, если быть точным. На этой неделе все, кто поддержал инициативу, получили от фонда письма благодарности.

Собранные средства пойдут на восстановление одной из балконных групп замка. Собственно, работы по восстановлению начались еще в прошлом месяце.

К слову, эта кампания стала первой в истории благотворительного фонда «Софон». Также благотворители особо подчеркивают, что сумма была собрана в достаточно короткие сроки. И это уже само по себе является большим достижением.

Что же, остается пожелать фонду «Софон» удачи в будущих проектах и будем надеяться, что в дальнейшем мы будем все чаще слышать о подобных проектах по восстановлению разных исторических объектов, формирующих культурное наследие нашей страны. Всем же читателям ITC, которые внесли свой небольшой вклад в это благое дело, выражаем отдельную благодарность.

  • Подгорецкий замок был построен в период с 1635 по 1640 гг. по заказу коронного гетмана Станислава Конецпольского. Известный архитектор фортификаций Гийом Левассер де Боплан создал проект укреплений, а Андреа дель Аква — двухэтажного дворца с трехэтажными павильонами по сторонам и башней, в стиле барокко и позднего ренессанса. Во время Второй мировой войны дворец сильно пострадал, а после нее в замке случился большой пожар, который уничтожил большую часть внутренней обстановки.
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