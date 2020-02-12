Профессиональная камера Nikon D6 поступит в продажу в апреле по цене $6500





В сентябре прошлого года компания Nikon анонсировала профессиональную цифровую зеркальную камеру D6, но не предоставила каких-либо важных сведений о ней. Лишь сейчас подробности об этом устройстве стали известны общественности. Как и следовало ожидать, эта модель с высокой скоростью съёмки ориентирована на спортивных фотографов.

Итак, цифровая камера Nikon D6 оснащена 20,8-мегапиксельным полнокадровым сенсором и новым процессором обработки изображений Expeed 6. В результате, скорость серийной съёмки при использовании полного разрешения сенсора составляет 14 кадров в секунду, а при активации режима Live View – 10,5 кадров в секунду. Устройство также способно повышать «скорострельность» до 30 кадров в секунду при снижении разрешения снимков до 8 Мп, а для 2-мегапиксельных фотографий скорость серийной съёмки составляет 60 кадров в секунду. Поддерживается возможность изменения светочувствительности в диапазоне от ISO 100 до ISO 102400.

В Nikon D6 производитель обновил систему автоматической фокусировки. Количество точек фокусировки уменьшилось со 153 до 105, зато теперь все точки являются крестообразными и выбираемыми. Компания утверждает, что это делает покрытие автофокуса в 1,6 раза «плотнее». Центральная точка может фокусироваться при условиях съёмки до -4,5EV, в то время как все остальные работают при -4EV.

Новая камера Nikon D6 поступит в продажу в апреле этого года по рекомендованной розничной цене $6499,95.

Источник: The Verge