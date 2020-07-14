Прогноз Samsung по 6G: первые коммерческие сети — к 2028 году, массовое внедрение технологии — к 2030-м, скорость — до 1000 Гбит/с при задержке менее 100 мкс

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5G — следующее, пятое поколение мобильной связи только начинает внедряться в некоторых странах мира (в Украине его запуск планируется в 2022 году). Однако прогресс не стоит на месте и лидеры телекоммуникационного рынка (США, Южная Корея и Китай) уже вовсю работают над следующим поколением. В гонку включилась и Samsung — южнокорейский гигант приступил к исследованиям и одновременно поделился ожиданиями относительно 6G.

По прогнозу Samsung, первые коммерческие сети 6G появятся к 2028 году, а к 2030 году технология станет массовой.

В Samsung ожидают, что пиковая скорость загрузки данных в сетях 6G будет достигать 1000 Гбит/с при задержке менее 100 мкс. То есть, скорость должна быть в 50 раз выше, чем в сетях 5G, а задержки — в десять раз меньше.

Samsung также считает, что с появлением 6G качество потребляемого мультимедийного контента выйдет на принципиально новый уровень — разрешение значительно повысится. В качестве примера приводится потоковой передача AR на 8K: сейчас для передачи изображения требуется скорость минимум 55,3 Мбит/с, а для полноценного погружения пропускная способность должна быть не ниже 0,44 Гбит/с. Стандарт 6G может заложить фундамент для потоковой передачи контента 16K AR, поскольку устанавливает минимальную скорость в нисходящем канале 0,9 Гбит/с.

Ранее мы слышали, что покрытие 6G будет не только на земле, но и под водой.

В техническом документе Samsung также упоминаются наиболее вероятные технологии-кандидаты, которые могут быть необходимы для удовлетворения требований к 6G. Среди них — терагерцевый диапазон частот, новые антенные технологии для расширения зоны охвата сигнала, передовые дуплексные технологии, использование ИИ и так далее.

Источник: Samsung Newsroom