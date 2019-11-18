Минцифры: 5G в Украине появится через три года

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Не так давно НКРСИ выделила полосы радиочастот для создания пилотных зон сетей связи пятого поколения — тестировать будут с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года в Киеве, Днепре, Харькове, Львове, Одессе и Черкассах. Вскоре состоится тендер и операторам выдадут соответствующие лицензии для расширения покрытия 4G. Что же касается сроков запуска коммерческих сетей 5G, сейчас нацеливаются на 2022 год. По крайней мере, такие сроки назвал в недавнем интервью заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест.

«Я думаю, что реальное использование 5G у нас появится через три года. Такие же предположение высказывали и украинские сотовые операторы. Глава Национальной комиссии регулирования связи и информатизации Александр Животовский заявлял, что тендеры могут пройти и раньше. Но в 2020 году работающих 5G-сетей в Украине точно не будет» — сказал Александр Шелест, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Такую же оценку чиновник озвучил в интервью liga.net в начале месяца.

По словам чиновника, главная задача 5G – выработать полезные «кейсы», ведь пятое поколение, по мнению Шелеста, предназначено прежде всего для бизнеса.

Александр Шелест отметил, что в Украине уже проявились потребности в 5G, приведя достаточно интересный пример: как рассказал чиновника, в сельском хозяйстве компании заинтересованы в использовании беспилотных тракторов, где из-за более высоких задержек нельзя использовать 4G.

Также заместитель министра цифровой трансформации заявил, что Укриана должна использовать для 5G те же диапазоны что и в Европе – 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц и 27 ГГц. Он выразил уверенность уже в 2020 году решить вопрос с высвобождением первого (790-862 МГц) и второго (694-790 МГц) диапазонов.

Источник: UBR