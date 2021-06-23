Программа Designed for Xbox теперь включает игровые мониторы, оптимизированные для консолей Xbox Series X

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Корпорация Microsoft расширила свою программу Designed for Xbox, включив в неё мониторы и дисплеи. Некоторые игровые мониторы теперь будут иметь новый значок Gaming Features for Xbox. Он укажет, что устройство поддерживает интерфейс подключения HDMI 2.1, переменную частоту обновления, HDR и воспроизведение видео в разрешении 4K при частоте 120 Гц для консолей Xbox Series X/S.

На текущий момент отметку Gaming Features for Xbox получили как минимум три монитора с портами HDMI 2.1. Среди этих новинок выделяется модель Philips Momentum с 55-дюймовой панелью. Эта модель поддерживает разрешение 4K при частоте 120 Гц, AMD FreeSync Premium Pro, выделенный режим изображения Xbox и DisplayHDR 1000. Устройство поступит в продажу этим летом по цене $1599,99.

Компания ASUS также подготовила к выпуску монитор в рамках программы Designed for Xbox. 43-дюймовая модель поддерживает разрешение 4K при частоте 120 Гц, AMD FreeSync Premium Pro, DisplayHDR 1000. Здесь также доступен специальный режим изображения Xbox с настраиваемыми параметрами цвета, контраста и оттенка. Это устройство можно будет купить в октябре по цене $1399.

Модель Acer Xbox Edition Gaming Monitor получила 28-дюймовый дисплей. В данном случае заявлена поддержка разрешения 4K при частоте 120 Гц, AMD FreeSync Premium Pro и DisplayHDR 400. Время отклика матрицы составляет 1 мс. Устройство оснащено встроенным переключателем KVM, которые позволяет быстро переключаться между несколькими ПК при использовании единой связки из клавиатуры, мыши и монитора. Эту модель можно будет купить осенью по цене $949,99.

Microsoft заявляет, что в будущем к программе Designed for Xbox присоединятся и другие мониторы.

Источник: The Verge