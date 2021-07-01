Программист создал портативный компьютер, работающий под управлением macOS Big Sur

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Установкой операционной системы macOS на компьютеры, которые не произведены Apple, на сегодняшний день никого не удивишь. Сборки Хакинтоша можно найти на просторах Сети и попробовать установить на собственный PC. С большой долей вероятности не все железо будет работать как положено, поэтому придется либо искать замену для него, либо же собирать компьютер с нуля специально под Хакинтош.

Программист Ike T. Sanglay Jr. решил усложнить задачу и создал «первый в мире самодельный портативный компьютер», работающий под управлением macOS Big Sur. Процесс сборки он опубликовал на своем YouTube-канале.

В качестве аппаратной платформы блогер выбрал одноплатный компьютер LattePanda Alpha SBC с процессором Intel Core m3 и 8 ГБ оперативной памяти. Дополнительно был установлен SSD-накопитель емкостью 240 ГБ, Wi-Fi/Bluetooth модуль и микроконтроллер Arduino Leonardo. Все это железо собрано внутри напечатанного на 3D-принтере корпуса. Для охлаждения компонентов предусмотрен вентилятор.

В ролике не демонстрируется процесс установки macOS Big Sur, но похоже система вполне работоспособна (за исключением некоторых нюансов, например индикатора заряда батареи). Портативный компьютер имеет ряд портов, которые позволяют подключать к нему периферию и выводить изображение (если вдруг не хватает компактной встроенной клавиатуры и дисплея).

Безусловно, данное решение не является очень практичным, да и сам блогер отмечает, что создал данный проект для развлечения. Тем не менее, это хорошая демонстрация эволюции компьютерного железа, которое теперь способно работать с полноценными настольными системами даже в компактных форм-факторах.

Источник: 9to5mac