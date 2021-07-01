Программист создал портативный компьютер, работающий под управлением macOS Big Sur
Установкой операционной системы macOS на компьютеры, которые не произведены Apple, на сегодняшний день никого не удивишь. Сборки Хакинтоша можно найти на просторах Сети и попробовать установить на собственный PC. С большой долей вероятности не все железо будет работать как положено, поэтому придется либо искать замену для него, либо же собирать компьютер с нуля специально под Хакинтош.
Программист Ike T. Sanglay Jr. решил усложнить задачу и создал «первый в мире самодельный портативный компьютер», работающий под управлением macOS Big Sur. Процесс сборки он опубликовал на своем YouTube-канале.
В качестве аппаратной платформы блогер выбрал одноплатный компьютер LattePanda Alpha SBC с процессором Intel Core m3 и 8 ГБ оперативной памяти. Дополнительно был установлен SSD-накопитель емкостью 240 ГБ, Wi-Fi/Bluetooth модуль и микроконтроллер Arduino Leonardo. Все это железо собрано внутри напечатанного на 3D-принтере корпуса. Для охлаждения компонентов предусмотрен вентилятор.
В ролике не демонстрируется процесс установки macOS Big Sur, но похоже система вполне работоспособна (за исключением некоторых нюансов, например индикатора заряда батареи). Портативный компьютер имеет ряд портов, которые позволяют подключать к нему периферию и выводить изображение (если вдруг не хватает компактной встроенной клавиатуры и дисплея).
Безусловно, данное решение не является очень практичным, да и сам блогер отмечает, что создал данный проект для развлечения. Тем не менее, это хорошая демонстрация эволюции компьютерного железа, которое теперь способно работать с полноценными настольными системами даже в компактных форм-факторах.
Источник: 9to5mac