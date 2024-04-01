Прощай, Lenna. Ученым запретили использовать легендарный снимок из Playboy 1972 года для иллюстрации статей

Фрагмент оцифрованного портрета шведской модели Лены Форсен, изображенный на развороте Playboy в ноябре 1972 года, широко использовался в научных работах для проверки и иллюстрации алгоритмов обработки изображений.

На прошлой неделе Компьютерное общество ІЕЕЕ (Института инженеров электротехники и электроники) объявило, что с 1 апреля больше не будет принимать документацию, которая использует изображение «Lenna».

«Согласно заявлению IEEE о разнообразии, а также с уважением к пожеланиям объекта изображения, Лены Форсен, мы больше не будем принимать документы, содержащие изображения Lenna», — написал вице-президент по технической и конференционной деятельности Компьютерного общества IEEE Терри Бензел.

Необрезанная версия тестового изображения сначала появилась на развороте выпуска журнала Playboy за декабрь 1972 года, а с июня 1973-го, когда исследователи Университета Южной Калифорнии отсканировали фрагмент постера для иллюстрации одной из статей, начала использоваться как картинка-стандарт, на которой проверялись и отрабатывались всевозможные приемы коррекции изображений, оттачивались новые алгоритмы обработки и т.д.

Несмотря на явное нарушение авторского права Playboy не обращался в суд. В 1997 году Форсен была приглашена на 50-ю ежегодную конференцию Society for Imaging Science and Technology, где раздала автографы поклонникам.

«Они, наверное, так устали от меня… Смотреть годами на одну и ту же картинку», — шутила тогда Лена.

Как отмечает Ars Technica, снимок, на котором изображено лицо и обнаженное плечо Форсен, одетой в шляпу с фиолетовым пером, был идеальным для тестирования систем обработки изображений в прошлые годы из-за его высокой контрастности и разнообразия деталей. В то же время использование сексуального фото женщины мужчинами в компьютерной сфере критиковалось десятилетиями — представительницы женского пола в области науки считали, что снимок «объективирует женщин и создает академический климат, в котором они не чувствовали себя вполне желанными».

В 2018 году использование снимка Лены для статей запретил журнал Nature.

Сама фотомодель в интервью 2019 года говорила, что гордится своим фото, однако жалеет, что получила за него мало денег. С тех пор Лена изменила свое мнение и в документальном фильме Losing Lena продвигала удаление снимка.

«Я давно ушла из модельного бизнеса. Пришло время мне уйти и из науки».

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