07.04.2026

Растения вместо фонарей на улицах: Китай вывел биолюминесцентные орхидеи, подсолнухи и хризантемы

Шадрін Андрій

Рослини замість ліхтарів: Китай вивів біолюмінесцентні орхідеї, соняшники та хризантеми

Китайский стартап Magicpen Bio создал генетически модифицированные растения, светящиеся в темноте без всякого источника питания. Для этого ученые внедрили в клетки растений гены светлячков и биолюминесцентных грибов — и получили живые лампы, которым нужны только вода и удобрения.


Разработку уже показали публично на технологическом форуме Zhongguancun в Пекине в конце марта 2026 года. Основатель компании доктор Ли Женьхань рассказал, что идея возникла из детских воспоминаний: он вырос в сельской местности и часто наблюдал за светлячками. Позже, изучая генное редактирование в аспирантуре Китайского сельскохозяйственного университета, он задался вопросом: а можно ли перенести этот механизм в растения? Ответ нашли после 532 лабораторных экспериментов — первое растение засветилось в темноте в июле 2024 года.

В разработке растений Magicpen Bio активно использовала искусственный интеллект. С помощью анализа регуляторных сетей через ИИ и биоинформационное моделирование компания повысила каталитическую эффективность люциферазы более чем на 30%. Кроме того, она создала собственную базу генов растительной люминесценции, которая объединяет более 2 000 функциональных генов растений и биолюминесцентных организмов.

«Мы хотели перенести гены животных, например светлячков, в растения, чтобы они тоже могли светиться ночью», — объяснил Ли Женьхань.

Сейчас Magicpen Bio успешно модифицировала более 20 видов растений, среди которых орхидеи, подсолнухи, хризантемы и петунии. Все они излучают мягкое зеленовато-голубое сияние, заметное невооруженным глазом в темноте. Для этого растениям не требуется электричество — они питаются энергией фотосинтеза и поддерживают собственную биолюминесцентную реакцию автономно. Основатель Magicpen Bio не скрывает амбиций: компания стремится заменить часть городского уличного освещения живыми растениями.


«Мы стремимся внедрить эту технологию в культурный туризм и ночную экономику. Представьте себе долину, полную светящихся в темноте растений — это было бы похоже на перенос мира «Аватара» на Землю», — заявил Ли Женьхань в интервью Euronews.

Коммерческие планы у компании уже конкретные: Magicpen Bio готовит к выходу на рынок более 20 сортов светящихся растений, адаптированных к различным климатическим условиям. Массовое производство планируют запустить во второй половине 2026 года. Ориентировочная цена — от $20 до $30 за горшок, что делает их доступными для широкого круга покупателей. Коммерческий продукт компании — светящиеся подсолнухи — уже получил заметный спрос.

«Биолюминесцентные растения могли бы обеспечивать освещение парков и общественных пространств без электричества, полагаясь только на воду и питательные вещества», — добавил Женьхань.

Впрочем, скептики указывают на принципиальное техническое ограничение: даже самые яркие генно-модифицированные растения пока не дотягивают до интенсивности уличного освещения, которое проектируется на десятки и сотни люкс на уровне тротуара. Фактическое сияние — скорее атмосферная подсветка, чем полноценная замена фонаря. Кроме того, в Евросоюзе и других юрисдикциях высаживание ГМО-растений в публичных пространствах потребует длительных экологических экспертиз и общественных консультаций.

Генетически модифицированное растение, светящееся в темноте. CGTN / AP

Но ключевое преимущество подхода Magicpen Bio над предыдущими разработками — полная автономность свечения. Ранние эксперименты с генами светлячков требовали внешнего добавления люциферина, тогда как современные методы на основе грибных генов позволяют растению использовать собственную кофейную кислоту как предшественник люциферина — и светиться без каких-либо внешних химических веществ. Именно этот принцип самодостаточного цикла и лежит в основе технологии китайского стартапа.

Magicpen Bio — не единственная команда, работающая в этом направлении. Параллельно исследователи из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета разработали альтернативный метод: они вводят в листья суккулентов фосфорные наночастицы размером 6-8 микрометров, которые заряжаются от солнца или LED-освещения за несколько минут, а затем светятся до двух часов. Стена из 56 таких растений давала достаточно света, чтобы читать рядом. Этот метод не требует генного редактирования, но и не обеспечивает автономного непрерывного сияния.

Як перетворити заощадження на дохід: досвід покупки корпоративних облігацій за кілька хвилин
AORUS ELITE 16: як виглядає ноутбук для нового горору Resident Evil Requiem від Capcom
Биолюминесцентные растения / English.News.cn

В США первый коммерческий биолюминесцентный продукт для дома — петуния Firefly от компании Light Bio — получила одобрение USDA еще в 2024 году и продается за $29. Она использует гены биолюминесцентного гриба, а не светлячка.

Технология генной инженерии, лежащая в основе разработки Magicpen Bio, уже находит применение и в медицине: биолюминесцентные маркеры помогают ученым визуализировать развитие заболеваний на клеточном уровне и ускорять поиск новых лекарств.

Как в «Аватаре»: растения, светящиеся разными цветами, могут заменить ночные лампы

Источник: Apollo Thirteen

Китай запустил первый в мире 5-тонный eVTOL: 10 пассажиров и полет до 1500 км
ЦРУ тайно предупредили Apple, Nvidia и AMD о вторжении Китая на Тайвань в 2027 году, — The New York Times
Оранжевый — хит сезона: в Китае раскупили 10 млн iPhone 17 Pro Max благодаря "космическому" цвету
Впервые в мире наложены санкции на крупнейший китайский криптовалютный хаб по отмыванию денег
Китайские ИИ-модели захватили 61% глобального рынка: MiniMax и Moonshot уже опередили Claude, ChatGPT и Gemini
Интернет по воздуху: новое устройство Taara Beam передает 25 Гбит/с с помощью инфракрасного света
Китай успешно испытал беспилотный самолет с водородным двигателем
Китай запретил электромобили со скрытыми дверными ручками
Австралийские исследователи разработали новый способ скрытой передачи данных
Ученые раскрыли тайну "скрипучести" скотча
Китай запустил первую в мире ИИ-больницу, которая работает полностью автономно
Китай построит первый в мире 30-этажный искусственный остров для морских исследований
Stairway to Heaven: в Китае открыли самый большой в мире внешний эскалатор
Новый глобальный фактор может привести к взрывному росту цен на ПК и смартфоны
Китай показал первый в мире 1,2-тонный eVTOL в "форме НЛО": дальность 1000 км и взлет без шума за 3 секунды
18 степеней свободы: китайский робот-манипулятор заряжает до 8 авто одновременно
Китай запретил показы фильма "Человек-паук" в 2021 году из-за Статуи Свободы, поэтому в 4-й части ее уберут
Культ OpenClaw: Китай охватила ИИ лихорадка
Нейроны в чашке Петри заставили играть в Doom
Опять криптоскандал: сотрудничество Трампов и Bitmain ставит под угрозу безопасность США и усиливает зависимость от Китая
Китайский токамак побил мировой рекорд по удержанию плазмы: более 22 мин, но не без ИИ
