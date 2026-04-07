Растения вместо фонарей на улицах: Китай вывел биолюминесцентные орхидеи, подсолнухи и хризантемы

Китайский стартап Magicpen Bio создал генетически модифицированные растения, светящиеся в темноте без всякого источника питания. Для этого ученые внедрили в клетки растений гены светлячков и биолюминесцентных грибов — и получили живые лампы, которым нужны только вода и удобрения.





Разработку уже показали публично на технологическом форуме Zhongguancun в Пекине в конце марта 2026 года. Основатель компании доктор Ли Женьхань рассказал, что идея возникла из детских воспоминаний: он вырос в сельской местности и часто наблюдал за светлячками. Позже, изучая генное редактирование в аспирантуре Китайского сельскохозяйственного университета, он задался вопросом: а можно ли перенести этот механизм в растения? Ответ нашли после 532 лабораторных экспериментов — первое растение засветилось в темноте в июле 2024 года.

В разработке растений Magicpen Bio активно использовала искусственный интеллект. С помощью анализа регуляторных сетей через ИИ и биоинформационное моделирование компания повысила каталитическую эффективность люциферазы более чем на 30%. Кроме того, она создала собственную базу генов растительной люминесценции, которая объединяет более 2 000 функциональных генов растений и биолюминесцентных организмов.

«Мы хотели перенести гены животных, например светлячков, в растения, чтобы они тоже могли светиться ночью», — объяснил Ли Женьхань.

Сейчас Magicpen Bio успешно модифицировала более 20 видов растений, среди которых орхидеи, подсолнухи, хризантемы и петунии. Все они излучают мягкое зеленовато-голубое сияние, заметное невооруженным глазом в темноте. Для этого растениям не требуется электричество — они питаются энергией фотосинтеза и поддерживают собственную биолюминесцентную реакцию автономно. Основатель Magicpen Bio не скрывает амбиций: компания стремится заменить часть городского уличного освещения живыми растениями.





«Мы стремимся внедрить эту технологию в культурный туризм и ночную экономику. Представьте себе долину, полную светящихся в темноте растений — это было бы похоже на перенос мира «Аватара» на Землю», — заявил Ли Женьхань в интервью Euronews.

Коммерческие планы у компании уже конкретные: Magicpen Bio готовит к выходу на рынок более 20 сортов светящихся растений, адаптированных к различным климатическим условиям. Массовое производство планируют запустить во второй половине 2026 года. Ориентировочная цена — от $20 до $30 за горшок, что делает их доступными для широкого круга покупателей. Коммерческий продукт компании — светящиеся подсолнухи — уже получил заметный спрос.

«Биолюминесцентные растения могли бы обеспечивать освещение парков и общественных пространств без электричества, полагаясь только на воду и питательные вещества», — добавил Женьхань.

Впрочем, скептики указывают на принципиальное техническое ограничение: даже самые яркие генно-модифицированные растения пока не дотягивают до интенсивности уличного освещения, которое проектируется на десятки и сотни люкс на уровне тротуара. Фактическое сияние — скорее атмосферная подсветка, чем полноценная замена фонаря. Кроме того, в Евросоюзе и других юрисдикциях высаживание ГМО-растений в публичных пространствах потребует длительных экологических экспертиз и общественных консультаций.

Но ключевое преимущество подхода Magicpen Bio над предыдущими разработками — полная автономность свечения. Ранние эксперименты с генами светлячков требовали внешнего добавления люциферина, тогда как современные методы на основе грибных генов позволяют растению использовать собственную кофейную кислоту как предшественник люциферина — и светиться без каких-либо внешних химических веществ. Именно этот принцип самодостаточного цикла и лежит в основе технологии китайского стартапа.

Magicpen Bio — не единственная команда, работающая в этом направлении. Параллельно исследователи из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета разработали альтернативный метод: они вводят в листья суккулентов фосфорные наночастицы размером 6-8 микрометров, которые заряжаются от солнца или LED-освещения за несколько минут, а затем светятся до двух часов. Стена из 56 таких растений давала достаточно света, чтобы читать рядом. Этот метод не требует генного редактирования, но и не обеспечивает автономного непрерывного сияния.

В США первый коммерческий биолюминесцентный продукт для дома — петуния Firefly от компании Light Bio — получила одобрение USDA еще в 2024 году и продается за $29. Она использует гены биолюминесцентного гриба, а не светлячка.

Технология генной инженерии, лежащая в основе разработки Magicpen Bio, уже находит применение и в медицине: биолюминесцентные маркеры помогают ученым визуализировать развитие заболеваний на клеточном уровне и ускорять поиск новых лекарств.

Источник: Apollo Thirteen