Прощание с трассой: чемпион «Формулы-1» Дженсон Баттон завершит гоночную карьеру после сезона 2025 года

«Формула-1» — это не только о болидах, технологиях, скорости и победах. Это также истории людей, которые десятилетиями формировали лицо автоспорта. Одним из таких стал Дженсон Баттон — чемпион «Формулы-1» 2009 года, настоящий боец, который прошел путь от аутсайдера до звезды первой величины. В конце 2025 года он попрощается с профессиональным автоспортом в роли полноценного пилота.

В 2025 году Дженсону Баттону исполнилось 45 лет. Сейчас он выступает в Мировом чемпионате по гонкам на выносливость (WEC) в составе команды Hertz Jota Cadillac. Кроме этого, Баттон работает экспертом на телеканале Sky Sports F1, когда его участие в гонках не совпадает с трансляциями, и является амбассадором Williams Racing.

Недавно Баттон вместе со своими напарниками Эрлом Бамбером и Себастьяном Бурде финишировали вторыми на этапе «6 часов Сан-Паулу» на трассе Интерлагос в Бразилии. Победу же одержала другая машина команды, которую пилотировали Алекс Линн, Норман Натто и Уилл Стивенс. Но сезон 2025 станет последним для Баттона в роли полноценного гонщика. Он планирует сократить свою гоночную активность, чтобы больше времени уделять семье.

Первые годы в «Формулы-1»

Сын известного раллийного гонщика Джона Баттона, Дженсон дебютировал в «Формуле-1» в 2000 году за рулем Williams, имея за плечами всего два года гонок на болидах. Несмотря на сомнения относительно опыта, Баттон сразу зарекомендовал себя как перспективный пилот, пять раз финишировав в очках, а лучшим результатом дебютного года стало 4 место на Гран-при Германии.

Однако после сезона 2000 он потерял место в Williams, уступив новичку Хуану-Пабло Монтойе. Баттон перешел в Benetton, где сезон 2001 стал одним из худших в его карьере — он получил лишь 2 очка.

После вынужденного выхода из Renault в конце 2002 года он присоединился к BAR в 2003-м, где постепенно восстановил свою репутацию. В 2004 году, уже после ухода Жака Вильнева, Баттон стал лидером команды и провел прорывной сезон: 10 подиумов и третье место в общем зачете после легендарного Михаэля Шумахера.

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В 2006 году Дженсон одержал первую победу в «Формуле-1» — на дождливом этапе в Венгрии, стартовав 14-м. Это также была первая победа для Honda как производителя с 1967 года.

Однако в 2007-2008 годах Honda потеряла конкурентоспособность, а карьера Баттона снова оказалась под угрозой. В декабре 2008 года компания объявила о выходе из «Формулы-1», оставив Баттона без команды. Ситуацию спас Росс Браун, который приобрел команду за символический £1 и создал Brawn GP.

Чемпионский год

Несмотря на ограниченное финансирование, болид Brawn BGP001 в начале 2009 года стал лучшим благодаря инновационной конструкции диффузора. Баттон выиграл первые два этапа сезона — Австралию и Малайзию, а затем еще четыре из семи. Победы в Монако, Турции и Испании обеспечили ему солидное преимущество в чемпионате.

Во второй половине сезона соперники, в частности Red Bull с Себастьяном Феттелем, начали догонять. Но Баттон удержал лидерство и стал чемпионом, финишировав пятым в Бразилии — это был один из самых эмоциональных моментов в его карьере.

Постепенный спад

Неожиданно для многих, в 2010 году он перешел в McLaren, где стал напарником чемпиона 2008 года Льюиса Хэмилтона. Здесь Баттон одержал еще несколько громких побед, в частности на мокрой трассе в Канаде 2011 года, где выиграл самое длинное Гран-при в истории «Формулы-1», стартовав с 21-го места и попутно выбив с трассы своего напарника по команде. Тогда его болид отметился еще в одном столкновении. Выехав после этого последним на трассу, Дженсен смог пробиться вперед, обойти многих именитых соперников и одержал победу на последнем круге.

Его последняя победа случилась в Бразилии 2012 года. А уже в 2013-м McLaren потерял форму, и команда больше не могла бороться за победы. В 2014 году Баттон в последний раз поднялся на подиум — в Мельбурне, после дисквалификации Даниэля Риккардо.

Следующие два сезона стали ужасными: возвращение Honda в 2015-2016 годах не оправдало надежд, а болиды McLaren-Honda были медленными и ненадежными. В 2016-м Баттона заменили на дебютанта Стоффеля Вандорна, однако Дженсон еще раз вернулся на этап в Монако, заменив Фернандо Алонсо, который поехал на «Инди-500». Но гонка завершилась для него аварией на 57 круге после контакта с Паскалем Верляйном. За эту аварию Баттон получил штраф в 3 места на стартовой решетке следующей гонки, но так уже никогда его не отбыл.

Статистика Дженсона Баттона

В общем Дженсон Баттон выступал в «Формуле-1» в течение 18 сезонов — с 2000 по 2017 год. За время своей карьеры в королевских гонках он участвовал в 306 Гран-при. Еще 5 раз он не выходил на старт по техническим причинам или из-за нарушения правил. 75 раз его болид не финишировал.

В течение всех 18 сезонов Дженсон Баттон проехал в гонках «Формулы-1» 16271 круг, что составляет 80835 км. Из них 762 круга (3885 км) он лидировал.

За эти годы Баттон 8 раз стартовал с первой позиции и 8 раз привез лучшее время круга. Он 50 раз поднимался на подиум и одержал 15 побед. На его счету есть и 1 хет-трик (выигранная квалификация, выигранная гонка, установленный самый быстрый круг во время одного уикенда). Суммарно за все сезоны он заработал 1235 очков.

Другие серии

После «Формулы-1» Баттон участвовал в различных чемпионатах: выиграл японскую серию Super GT в 2018 году и трижды выступил в NASCAR Cup Series.

Теперь, в 2025 году, Дженсон решил повесить шлем на гвоздь и проводить больше времени с семьей.

Источник: autoevolution, statsf1