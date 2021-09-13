



Представники мобільного оператора «Київстар» зазначили, що компанія продовжує покращувати якість покриття мобільного інтернету у містах з використанням частот 900 МГц. Протягом літа швидкісний інтернет на нових частотах запрацював ще у 14 містах.

Серед нових міст, де запрацював LTE900: Київ, Львів, Одеса, Харків, Хмельницький, Луцьк, Рівне, Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль, Мелітополь, Біла Церква та Кам’янець-Подільський. Всього ж з початку року завдяки низьким частотам Київстар покращив роботу мережі у 22 містах України, де загалом проживає 12 млн людей.

Для цього мобільний оператор встановив майже 700 базових станцій, які працюють в діапазоні LTE900. Завдяки цьому вдалося, зокрема, поліпшив якість сигналу усередині приміщень. Адже сигнал на низьких частотах краще проникає через стіни споруд, у порівнянні з сигналом на високих частотах.

«У Київстар найбільший спектр частот у діапазоні 900 МГц.Це дозволяє нам не лише активно розширювати 4G-мережу в сільській місцевості, але й використовувати їх для поліпшення покриття у містах. Ми ставимо якість роботи мережі для клієнтів понад усе, що доведено й результатами незалежних досліджень Speedtest від Ookla» – коментує Михайло Миколюк, керівник регіонального маркетингу компанії Київстар.

Зазначимо, що низькочастотне 4G покриття в містах є поширеною практикою в багатьох країнах Європи, зокрема в Німеччині, Великобританії, Нідерландах та Швеції. Тому Київстар використовує кращі закордонні практики, щоб надавати своїм абонентам послуги високої якості.

Та ключове завдання оператора – розширення 4G-покриття у маленьких селах завдяки частотам 900 МГц. Згідно з останніми даними, 4G національного оператора сьогодні працює у більш ніж 16 тисячах міст та сіл, де проживає 89% населення України.

Нагадаємо, що за даними дослідження американської компанії Ookla, якій належить сервіс Speedtest, саме у Київстар найвища середня швидкість мобільного інтернету в Україні та найбільше покриття.

Джерело: Київстар