Speedtest: У «Київстар» найбільші серед українських операторів середня швидкість та покриття мережі (Vodafone другий, lifecell — третій)





За результатами аналізу тестів у додатку Speedtest від Ookla у першому півріччі 2021 року «Київстар» відзначили як оператора із найвищою середньою швидкістю мобільного інтернету та найбільшим покриттям. В цих же рейтингах Vodafone — другий, lifecell — третій.

«Конкуренція на телеком-ринку України дуже висока. Якість покриття та швидкість інтернету – одні з головних критеріїв вибору оператора зв’язку для клієнтів. Київстар докладає багато зусиль та інвестує значні кошти у розбудову мережі, а також в те, щоб наші абоненти отримували найкращі сервіси. І я радий, що нашу роботу відзначили незалежні міжнародні експерти, які є світовими лідерами у цій сфері», – прокоментував Олександр Комаров, президент Київстар.

Оператор вже втретє стає лідером за швидкістю мобільного інтернету. З початком впровадження 4G середня швидкість завантаження даних у мережі Київстар зросла майже у 2 рази, з 17,9 Мбіт/с у 2018 році до 33,2 Мбіт/с у першому півріччі 2021 року, що є найбільшим показником серед мобільних операторів України. Це підтверджено результатами понад 540 тисяч тестів, які абоненти зробили у мобільному додатку Speedtest.

За перші 6 місяців 2021 року Київстар продемонстрував найкращу динаміку зростання швидкості інтернету – вона збільшилася на 24%, у порівнянні з другим півріччям 2020 року. Також Київстар отримав найбільшу кількість балів при тестуванні покриття у Speedtest – 595, що на 20% більше, ніж у найближчого конкурента. Ця оцінка формується на основі аналізу кількості локацій, де оператори надають свої послуги та якості мобільного зв’язку у кожній з них. Наприклад, 4G мережа Київстар сьогодні працює у понад 15 тисячах міст та сіл, де проживає 88% населення України.

Нагадаємо, що Ookla є лідером з тестування та аналізу швидкості фіксованого та мобільного інтернету. Щодня завдяки додатку користувачі в усьому світі проводять понад 10 млн тестів. За підсумками 2018 та 2019 років Київстар вже був відзначений компанією як оператор із найвищою середньою швидкістю мобільного інтернету в Україні.

P.S. Повне дослідження Ookla:

Джерело: Ookla