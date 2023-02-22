Приливная электростанция MeyGen установила мировой рекорд, выработав 50 ГВт·ч электроэнергии

Сектор приливной энергетики сделал еще один важный шаг вперед — энергетическая компания SAE Renewables со штаб-квартирой в Эдинбурге заявила в понедельник, что ее MeyGen — стала первой в мире ПЭС, выработавшей 50 ГВт·ч электроэнергии.

Генеральный директор SAE Renewables сказал, что проект достиг «важной вехи в мощности приливных потоков».

«Наш проект, расположенный у побережья Пентленд-Ферт, стал первым массивом приливных потоков в мире, который производит 50 ГВт·ч электроэнергии. Общее глобальное поколение от всех других приливных станций составляет менее 50% нашей мощности», — добавил он.

Расположенная в водах севернее материковой Шотландии, приливная электростанция MeyGen состоит из 4 турбин мощностью 1,5 МВт и имеет общую мощность 6 МВт в полном рабочем состоянии. Сейчас работают 3 турбины.

Шотландия в последние годы стала центром для компаний и проектов, сосредоточенных на приливной и морской энергии в целом. Среди них – Nova Innovation, разработавшая Shetland Tidal Array мощностью 600 кВт, и Orbital Marine Power, работающая над «самой мощной приливной турбиной в мире». Севернее материковой части Шотландии на Оркнейском архипелаге разместили Европейский морской энергетический центр, где разработчики энергии волн и приливов могут проверить и оценить свои технологии в открытом море.

Несмотря на то, что потенциальные возможности использования морской энергии вызывают волнение, влияние проектов приливных потоков остается намного меньше других возобновляемых источников энергии. Однако за последние годы достигнут определенный прогресс: согласно данным Ocean Energy Europe, в 2021 году в Европе установлено 2,2 МВт мощностей приливных потоков (по сравнению с 260 кВт в 2020 году), а в мире в целом — 3,12 МВт. Для сравнения, согласно данным отраслевой организации WindEurope, в 2021 году в Европе было установлено 17,4 ГВт мощностей ветроэлектростанций.

Источник: CNBC