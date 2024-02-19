«ПриватБанк»: в 2023-м украинцы оплатили через смартфоны-терминалы 7,8 млн покупок на сумму более 3,2 млрд грн

«ПриватБанк» поделился статистикой использования приложения «Терминал», которое позволяет использовать в качестве POS-терминала собственный смартфон.

Отмечается, что за последний год количество торговцев, которые загрузили это приложение и сделали как минимум одну транзакцию, выросло почти в 5 раз ─ с 14 до 48 тыс. А в целом приложение установили 83 тыс. клиентов.

ТОП 5 предпринимателей и бизнесов, которые чаще всего используют прием оплаты через смартфон и «Терминал»:

Торговцы на продовольственных и промышленных рынках;

Магазины товаров для дома;

Продуктовые магазины;

Салоны красоты;

Кафе и рестораны.

В течение 2023 года с помощью «Терминала» украинцы оплатили 7,8 млн покупок на сумму более 3,2 млрд грн.

По количеству оплат через «Терминал» и смартфон лидируют продуктовые магазины — почти 600 тыс. транзакций за год, и заведения общественного питания — 420 тыс. Самый большой средний чек — в салонах красоты (1550 грн) и магазинах электроники (1520 грн).

Каждый четвертый из активных пользователей «Терминала» (более 12 тыс. предпринимателей) подключил и постоянно пользуется сервисом программного регистратора расчетных операций ПРРО «Касса», который работает непосредственно в приложении. Такой сервис уже учтен в тариф по эквайрингу ─ 1,3% от транзакции для пользователей приложения «Терминал».

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