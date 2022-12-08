«ПриватБанк»: в ноябре украинцы потратили на гаджеты и бытовую технику 3,8 млрд грн — на 15% больше, чем в октябре

ПриватБанк поделился очередным исследованием потребительских настроений — ноябрьская статистика подтверждает вполне ожидаемый рост покупок электроники и бытовой техники. Речь идет о безналичных расчетах в сети торговых терминалов ПриватБанка.

Так, в ноябре украинцы потратили на гаджеты и бытовую технику на 15% больше, чем в октябре. В целом эта категория «подросла» в денежном исчислении до 3,8 млрд грн. А в основном оживление потребительского спроса на технику способствовал традиционный период распродаж по случаю «Черной пятницы». Наиболее популярными товарами луны стали — и здесь тоже нет ничего неожиданного – павербанки и другая техника для автономного энергообеспечения.

Также в прошлом месяце украинцы больше тратили на горючее — оплаты картами на АЗС против октября выросли на 7,6%, до 2,7 млрд грн. В то же время наблюдался спад по другим главным категориям — еда (-9,6%, 22,1 млрд грн), лекарства (-4%, 3,1 млрд грн) и кафе и рестораны (-12,4%, 3,1 млрд грн).

В условиях постоянных перебоев с поставкой электричества набирает популярность услуга снятия наличных денег на кассе — за ноябрь из-за торговых терминалов «ПриватБанка» украинцы сняли наличные деньги на кассах торговых точек на сумму 2,3 млрд грн, что на 43% превышает октябрьский показатель. За последний месяц этой услугой воспользовались почти 1,5 миллиона украинцев, а средняя сумма по таким операциям составляет чуть более 1,5 тыс. грн.

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В целом же объем оплат покупок картами в ноябре оказался меньше, чем в октябре на 5,1% — 51 млрд грн. В ПриватБанке спад объяснили аварийными перебоями с электричеством.

Ранее monobank рассказал , что по итогам «Черной пятницы» украинцы скупились на 8,4 млрд грн — против 6,5 млрд грн в 2021-м. В то же время председатель совета директоров АЛЛО Дмитрий Деревицкий сообщил, что украинский ритейл в «Черную пятницу» недополучил 30% дохода из-за атак россии и вынужденных блекаутов.