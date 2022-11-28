Клієнти monobank за підсумками «Чорної п’ятниці» скупилися на 8,4 млрд грн — проти 6,5 млрд грн у 2021-му

Статистикою за підсумками розпродажів з нагоди «Чорної п’ятниці» поділився співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі.

Обсяг покупок

За тиждень з 21 по 27 листопада клієнти monobank разом здійснили 17,7 млн покупок на загальну суму 8,4 млрд грн. Для порівняння, за період з 22 по 28 листопада 2021 року було здійснено 20 млн покупок на 6,5 млрд грн, а за період з 23 по 29 листопада 2020 року — 11,8 млн покупок на 3,5 млрд грн. Тобто, за попередній рік кількість покупок в період розпродажів з нагоди «Чорної п’ятниці» дещо знизилася, а от сума суттєво збільшилася, що навіть дещо несподівано, враховуючи наші реалії.

Купівля частинами

Співзасновник monobank виокремив кількість покупок та суму витрат клієнтів, які купували у кредит та за програмою «Купівля частинами»: у 2021-му це було 127 тис. покупок на 1,1 млрд грн, а у 2022-му — 51 тис. заявок на 0,4 млрд грн. 70,8% таких покупок були здійснено онлайн. Лідер — Rozetka, причому як за кількістю, так і за сумою. За найдорожчим чеком лідирує Цитрус (114 999 грн), а за найдовшим строком погашення — samsungshop (24 міс) та Епіцентр (23 міс).

Найчастіше на виплат українці купували смартфони — 1176 одиниць. На другому місці йдуть повербанки — 1096 одиниць, а замикає трійку iPhone (їх виокремили) — 562 одиниці. Великі портативні станції як-от EcoFlow чи Bluetti не сильно відстали від iPhone — таких купили 523 одиниці.

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До речі, кількість клієнтів monobank за рік також зросла суттєво — з 4,5 млн у листопаді 2021-го до 6,5+ млн у листопаді 2022-го.