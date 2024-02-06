Призывник любит PUBG: суд Южной Кореи отказал в освобождении от срочной службы из-за неприязни к насилию

Верховный суд Южной Кореи оставил в силе 18-месячное заключение, вынесенное южнокорейцу, отказавшемуся проходить срочную военную службу после призыва. Продолжительность приговора выбрана намеренно: именно 18 месяцев должны отслужить корейские мужчины. Мужчина отказался на основании того, что он «против любой войны и насилия». Но его наказание оставили в силе, по крайней мере, частично, потому что он любил PUBG: Battlegrounds.

Впервые обвинение было предъявлено в ноябре 2018 года, когда мужчина заявил, что отказывается от военной службы по соображениям совести и не будет служить из-за личной позиции против насилия и войны. В Южной Корее иногда делают исключения для культурных икон и элитных спортсменов, но в целом государство не толерантно к тем, кто хочет избежать призыва. Даже большие звезды часто идут служить.

В таком контексте неудивительно, почему у суда не было сочувствия к отказу от военной службы по мотивам совести. Но интересна логика, которую он использует в приговоре:

«Ответчик признался, что ему нравилось играть в игру Battlegrounds, которая касается убийства персонажей оружием в виртуальной реальности. Видеоигра отличается от реальности. Но тот факт, что подсудимый, который говорит, что отказывается от военной службы из-за личного противостояния насилию и войне, наслаждается такой игрой, заставляет суд сомневаться, является ли его отказ от военной службы искренним».

Были и другие причины, на которые ссылался суд: мужчина утверждал, что военные пренебрегают правами человека и отдают «бесконтрольные несправедливые приказы». Отмечается, что ни одна из этих проблем не касается военной подготовки, а конкретные обстоятельства различаются в зависимости от того, где и в какую историческую эпоху служило лицо.

Хотя суд признал, что игры отличаются от реальности, связь между насилием в играх и готовностью совершить настоящее насилие может не казаться столь прямой.

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Источник: PC Gamer