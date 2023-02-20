«ПТН ПНХ!» – новая марка от «Укрпошты» к годовщине полномасштабного российского вторжения

На днях состоится печальная годовщина подлого российского вторжения в Украину. 24 февраля 2022 года около 4 утра российские оккупанты начали полномасштабную военную агрессию, которую они до сих пор стыдливо и трусливо называют «специальной военной операцией». К годовщине этой даты «Укрпошта» подготовила новую марку, символизирующую ответ украинского народа агрессору – «ПТН ПНХ!».

«Это была непростая задача передать настроение этой даты. Но, кажется, с артом известного художника Бенкси, который он оставил на руинах здания в Бородянке, нам это удалось. И будущее – в лице мальчика, обязательно победит прошлое, застрявшее в голове больного диктатора и всех, кто его поддерживает. Или, как сказал Президент на Мюнхенской конференции на прошлой неделе, Давид победит Голиафа», — отметил руководитель «Укрпошты» Игорь Смилянский.

Марку «ПТН ПНХ!» введут в обращение в годовщину начала войны – 24 февраля. Однако уже с 20 февраля можно оформить предварительный заказ на нее в официальном онлайн-магазине «Укрпошты». На предзаказ действуют ограничения до 10 почтовых марок по одному заказу. Уже с 24 февраля можно будет приобрести почтовый выпуск «ПТН ПНХ!» в отделениях «Укрпочты» и в официальных магазинах компании на маркетплейсах.

Тираж почтовой марки – 1 500 000 экземпляров или 250 тысяч марочных листов.

«Тираж марки – 250 тысяч листов (в каждом по 6 марок) или, как говорят некоторые разведчики, по 1 листу за каждого уничтоженного ВСУ оккупанта», — написал Смилянский.

Новая почтовая марка – благотворительная. Каждый, кто приобретет марку «ПТН ПНХ!» становится участником благотворительного проекта. Номинал марки – F (соответствует тарифу на пересылку заказного письма массой до 50 г в пределах Украины). Стоимость марочного листа – 180 грн, из которых 42 грн – благотворительный взнос. К маркам также будет выпущен конверт «Первый день», художественный конверт, открытка, а также тематический свитшот.

Почтовый выпуск «ПТН ПНХ!» после оплаты гарантированно получат владельцы филателистических абонементов. Только для них комплект продукции «ПТН ПНХ!» также будет содержать конверт с погашением «Первый день. Киев», который другим способом можно получить только лично посетив столицу в день введения почтовой марки в обращение.