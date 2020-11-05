Python сместил Java со второго места в рейтинге языков программирования TIOBE

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Ноябрьский рейтинг популярности языков программирования TIOBE ознаменовал важные перемены в первой тройке: Python стал вторым, сместив Java на третье место. Лидер — по прежнему C, причем по сравнению с предыдущим месяцем наблюдается незначительный рост популярности.

По словам генерального директора TIOBE Software Питера Янсена, впервые за почти 20 лет C и Java не являются лидерами. Наблюдаемый последние несколько лет рост популярности Python многие связывают с «быстро развивающимися» областями, такими как интеллектуальный анализ данных, искусственный интеллект и численные вычисления. В то же время Янсен считает, что подъем Python в большей степени является следствием общей тенденции — это язык получает все большее признание благодаря простоте и универсальности.

Пока неясно, удастся ли Python в конечном итоге подвинуть нынешнего лидера C, но с конца 2017 года популярность первого сильно выросла, а второй постепенно сдает позиции.