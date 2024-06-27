Python и C++ — в топе по количеству предложений на IT-рынке

Больше всего предложений на рынке IT сейчас у Python i C++ разработчиков. Речь идет о специалистах с 7+ годами опыта.

Об этом стало известно по статистике анонимного сервиса по поиску работы Djinni.

Среди категорий разработчиков с 7+ годами опыта активнее всего откликаются Fullstack и React.js.

По количеству предложений, которые получают кандидаты, после Python i C++ идут специалисты по Node.js, Golang, React.js, PHP, Fullstack и Ruby.

Наименьший же разрыв между отзывами и предложениями наблюдается среди кандидатов с опытом работы от 1 до 3 и от 3 до 5 лет.

Выборка — кандидаты, которые активировали или подняли свой профиль в поиске за последние 14 дней и сообщения им. В категориях — только те, где есть хотя бы 10 кандидатов.

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Ознакомиться с ситуацией в своей категории можно по ссылке:

клик на любой столбик выбирает опыт для таблиц

клик на любую категорию в таблице меняет график внизу для выбранной категории.

Отметим, в первом квартале 2024 года рынок труда порадовал соискателей рекордными наймами, снижением конкуренции и увеличением количества вакансий.

По состоянию на начало апреля, количество вакансий онлайн на Djinni составляло почти 7600. Это самая большая цифра с июля. Даже в ноябре, до сезонного спада в декабре, было менее 7 тысяч.