QR-код вместо "Я не робот": Google объявила конец эпохи reCAPTCHA

На конференции Google Cloud Next ’26 в Лас-Вегасе Google объявила о запуске Google Cloud Fraud Defense — новой платформы защиты от мошенничества, которую компания позиционирует как следующее поколение reCAPTCHA.

Главное отличие от предшественника — Fraud Defense умеет различать не только людей и ботов, но и легитимных ИИ-агентов от злонамеренных, что становится критически важным в эпоху агентного веба.

Появление продукта — прямой ответ на новую реальность: автономные ИИ-агенты все чаще совершают транзакции, заполняют формы и взаимодействуют с веб-сайтами от имени людей.

Традиционные CAPTCHA-системы, ориентированные на проверку «человеческого» поведения, не способны адекватно реагировать на такой трафик — они либо блокируют легитимных агентов, либо пропускают злонамеренных. Как мы писали ранее, еще в июле 2025 года ИИ-агент ChatGPT успешно прошел проверку Cloudflare без CAPTCHA, доказав, что классические методы защиты устарели.

«Fraud Defense работает на трех уровнях. Измерение агентной активности — новый дашборд, интегрирующийся с отраслевыми стандартами Web Bot Auth и SPIFFE для идентификации, классификации и анализа трафика агентов. Агентный механизм гибкого контроля доступа позволяет блокировать или разрешать доступ агентов и пользователей на основе оценок риска, типов автоматизации и идентификатора агента», — говорится в пресс-релизе Google.

Защита от ИИ-атак — новый QR-код-вызов, требующий участия живого человека в подозрительных сценариях и сделанный намеренно сложным для автоматизированного прохождения, чтобы сделать мошенничество экономически невыгодным.

Платформа использует тот же глобальный граф мошеннической активности, что защищает собственные сервисы Google, — он охватывает более 50% компаний из списка Fortune 100 и более 14 миллионов доменов в мире. По данным Google, применение этой модели позволяет в среднем на 51% сократить количество успешных захватов учетных записей.

Для легитимных ИИ-агентов — например, шопинг-ассистентов — платформа, наоборот, упрощает взаимодействие, повышая средний размер заказа на прогнозируемые 25%.

Для существующих клиентов reCAPTCHA переход происходит автоматически: все текущие ключи и интеграции остаются без изменений, миграция не требуется, ценообразование не меняется. reCAPTCHA остается базовым уровнем защиты от ботов в составе более широкой платформы Fraud Defense.

Источник: Google Cloud

Новость публикуется в партнерстве с ?