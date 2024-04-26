А вы точно не робот? Новая эра CAPTCHA уже здесь — и вот почему мы в последнее время «проваливали» эти тесты

«Дело во мне или тесты «Я не робот» стали сложнее?», — шутил в своем недавнем выступлении на Netflix британский комик Джек Уайтхолл, пожаловавшись на свою неспособность правильно определить светофоры.

CAPTCHA — это компьютерный тест типа вызов-ответ, который используется для того, чтобы определить, кто использует систему — человек или компьютер. Чаще всего применяется при необходимости предотвратить использование интернет-сервисов ботами, в частности, для предотвращения автоматической регистрации, скачивания файлов, массовых рассылок и т.д.

Может я робот?

Традиционно подсказки CAPTCHA показывают наборы букв и цифр, которые пользователь должен правильно ввести; или набор изображений — мосты, мотоциклы, пешеходные переходы и тому подобное. Однако все чаще головоломки становятся настолько сложными, что реальные люди не могут их разгадать.

Согласно The Wall Street Journal, CAPTCHA просит людей идентифицировать объекты одинаковой формы, нажать на единственное неводное животное или выбрать «красный объект перед объектом, который появляется один раз» — согласитесь, даже сама задача звучит слишком сложно.

«Я пытался войти, и мне выдало эту безумную картину, похожую на миску с фруктами, которая должна была бы стоять на столе, но росла из дерева», — написал 38-летний разработчик игр Мустафа Аль-Хассани. «Кто-нибудь проваливал в последнее время тест, и шел дальше? Может, я робот?

Боты, которые пытаются имитировать людей, становятся все «умнее» и развиваются — совокупные данные клиентов DataDome показывают, что 50% «пользователей», которые передают их, на самом деле являются ботами. Поэтому разработчики CAPTCHA каждый раз прибегают к все более сложным подсказкам, чтобы удерживать хакеров и спамеров.

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«Честно говоря, все станет еще более странным, потому что теперь вам придется делать что-то бессмысленное», — говорит генеральный директор и основатель компании Arkose Labs Кевин Гошалк. «Иначе большие мультимодальные модели смогут всех перехитрить».

По данным WSJ, сейчас появляются целые компании, которые занимаются созданием подсказок для CAPTCHA, и Arkose Labs — одна из таких.

CAPTCHA — спасение проблема для бизнеса?

Одна из главных задач компаний, предоставляющих свои услуги онлайн — обеспечить безупречное взаимодействие с пользователем. Однако последнее исследование Стэнфордского университета показало, что использование CAPTCHA снижает конверсию продаж до 40%, отпугивая потенциальных покупателей из-за разочарования. И дело не только в сложных подсказках — даже простые трудно пройти пользователям с нарушениями зрения и другими недостатками.

Проверки-невидимки

На самом деле, альтернативы CAPTCHA уже есть, но, вероятно, не приобрели подобной популярности. Издание Techradar упоминает так называемые невидимые проверки — инструменты, которые собирают тысячи сигналов в фоновом режиме, например, связанных с устройством, а не с самим пользователем, или обнаруживают прокси-серверы, которые используют мошенники.

«Невидимый» характер этих вызовов означает, что ботам гораздо труднее приспособиться к ним и учиться, учитывая, что код работает за кулисами и не предлагает роботу очевидный тест. В то же время другое исследование Forrester показало, что пользователи хоть и испытывают разочарование, когда сталкиваются с CAPTCHA, но также чувствуют себя в большей безопасности, просматривая тест.

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