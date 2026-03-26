YouTube борется с ботами, раздражая зрителей: навязчивые CAPTCHA блокируют доступ к видео

Шадрін Андрій

YouTube бореться з ботами, дратуючи глядачів: нав'язливі CAPTCHA блокують доступ до відео

YouTube в последнее время оказался настоящей болью для зрителей, особенно для тех, кто пытается обойти рекламу. Теперь пользователи сообщают о новой проблеме: постоянно повторяющиеся CAPTCHA, которые буквально не дают смотреть видео.


Согласно многочисленным сообщениям на Reddit и DownDetector, некоторые зрители YouTube сталкиваются с частыми тестами CAPTCHA при попытке зайти на сайт. Эти тесты относительно просты — они используют CAPTCHA первого поколения на основе слов, а не более новые тесты, обычно опирающиеся на распознавание изображений — но из-за того, что они появляются раз за разом, обычное пользование сайтом становится практически невозможным.

Но и само предупреждение, похоже, также является ложным: на распространенных скриншотах видно лишь общее предостережение о «необычном трафике» как причине этих перебоев. На пострадавших пользователей, похоже, не влияет какой-то конкретный общий фактор. Один пользователь из Германии специально отметил, что не использует VPN — то, что обычно вызывает подобные предупреждения о трафике в результатах поиска Google.

«То есть я не могу смотреть никаких видео и даже зайти на главную страницу YouTube без этого? Выключил Adblock и попробовал другой браузер, и все равно происходит», — возмущается один из реддиторов.

Другой пользователь попытался изменить свой DNS на публичный DNS от Google, и хотя это сначала помогло, проблема позже вернулась. И, по-видимому, самый очевидный потенциальный виновник — блокираторы рекламы — также оказывается невиновным: один из авторов специально отметил, что отключил свое расширение, но навязчивые CAPTCHA не исчезли.


Сейчас проблема, кажется, ограничена преимущественно веб-версией YouTube — в нескольких комментариях отмечается, что мобильные приложения работают нормально. Стоит также отметить, что эта проблема, хотя и довольно распространенная, затрагивает не всех пользователей; некоторым не удается воссоздать проблему ни при входе в YouTube, ни в режиме инкогнито.

«Иногда он (YouTube) думал, что я не в WiFi, хотя я был подключен, и это случалось со мной дважды. Это только со мной или есть другие люди, которые с этим сталкиваются?», — интересуется другой пользователь.

Параллельно с проблемами CAPTCHA YouTube на этой неделе оказался в центре другого спора. С середины марта 2026 года пользователи мобильного приложения начали видеть новый всплывающий запрос после просмотра видео с вопросом «Похоже ли это на ИИ-слоп?» — с вариантами ответа от «Совсем нет» до «Чрезвычайно».

Это решение стало приоритетом 2026 года, о чем генеральный директор Нил Моган прямо написал в своем ежегодном письме к YouTube — на фоне отчетов о том, что более 20% контента платформы на конец 2025 года уже было ИИ-мусором. Однако часть пользователей отнеслась к этой инициативе скептически.

В сети распространилась теория, что YouTube на самом деле использует ответы зрителей не для борьбы с низкокачественным контент, а для обучения собственных ИИ-моделей — чтобы следующее поколение сгенерированных видео было настолько качественным, что его уже невозможно будет отличить от настоящего.

Другие сравнили это с тем, как в 2018 году выяснилось, что Google использовал ответы на reCAPTCHA для обучения своих алгоритмов — и напомнили, что Google является владельцем и YouTube, и reCAPTCHA.

Таким образом, складывается довольно ироничная картина: YouTube одновременно раздражает живых пользователей CAPTCHA-петлями, подозревая их в ботоподобном поведении, и просит тех же пользователей бесплатно размечать данные, чтобы обучить своих же ботов. Похоже, платформа действительно ведет борьбу с автоматизацией — но методами, которые все больше напоминают саму эту автоматизацию.


Источник: 9to5google

