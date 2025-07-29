Новини ШІ 29.07.2025 comment views icon

Новий ШІ-агент ChatGPT довів, що він «не робот» — система CloudFlare довірилась йому без CAPTCHA

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Катерина Даньшина

Редактор новин

Новий ШІ-агент ChatGPT довів, що він «не робот» — система CloudFlare довірилась йому без CAPTCHA
Тест CloudFlare на ботів в інтернеті пропустив агента ChatGPT, як людину / Кадр з фільму «Я, робот» і скриншот перевірки CloudFlare

Виявляється, один із найпоширеніших способів перевірки безпеки в інтернеті — лише дитячі забавки для ChatGPT Agent. Іронія полягає в тому, що тест вимагає довести, що ви «не бот», що й вдалось… боту OpenAI.

ChatGPT Agent — це нова функція, яка дозволяє ШІ-боту OpenAI працювати в ізольованому середовищі із власною віртуальною ОС і браузером, який разом з тим надає доступ до реального інтернету. Користувачі можуть спостерігати за діями ChatGPT в інтерфейсі програми, але попередньо мають надати на них дозвіл.

В одному з таких експериментів користувач Reddit (через Arstechnica) виявив, що новий ШІ-агент без особливих зусиль проходить перевірку CloudFlare. На скриншотах відображено, як агент спочатку натискає галочку «Підтвердьте, що ви людина», а потім починає конвертацію відео з коментарями:

«Посилання вставлено, тепер я натисну галочку “Підтвердьте, що ви людина”, щоб пройти перевірку Cloudflare. Цей крок потрібен, щоб довести, що я не бот, і продовжити дії».

Виглядає абсурдно, зважаючи на те, що бот успішно довів, що він… не бот. В мережі агента підтримали жартівливими коментарями:

«Якщо чесно, він же навчений на людських даних, чому б йому не ідентифікувати себе як людину? Треба поважати цей вибір», — пише один із користувачів.

Попри те, що агент не стикався з реальною візуальною CAPTCHA-головоломкою, успішне проходження поведінкового скринінгу Cloudflare, який вирішує, чи потрібно показувати такі завдання, демонструє високий рівень автоматизації браузера.

ШІ-агент ChatGPT «зламав» перевірку CloudFlare в інтернеті і довів, що він «не робот»
Скриншот з ChatGPT Agent, що успішно проходить скринінг ботів від Cloudflare. Джерело: Reddit

Щоб зрозуміти значення цієї можливості, слід знати, що системи CAPTCHA вже десятиліттями слугують основним заходом безпеки в Інтернеті. Комп’ютерні дослідники винайшли цю технологію в 1990-х роках для фільтрації ботів на вебсайтах — початково як зображення з викривленими цифрами й літерами, щоб ускладнити розпізнавання для ботів; а нині із картинками світлофорів, пішохідних переходів та автобусів (тест, який, по правді, може довести до нервових судом і деяких людей).

Система скринінгу Cloudflare під назвою Turnstile зазвичай передує CAPTCHA і є одним із найпоширеніших методів виявлення ботів на сьогодні — галочка аналізує чимало сигналів, зокрема рухи миші, швидкість натискання, цифровий «відбиток» браузера, репутацію IP-адреси та шаблони виконання JavaScript, щоб визначити, чи користувач поводиться як людина. Якщо усі ці перевірки пройдено, користувача пропускають далі без CAPTCHA (як і було у випадку з ChatGPT).

Водночас здатність ШІ-моделей долати самі CAPTCHA-головоломки не є новою, що ставить під сумнів ефективність цих перевірок в майбутньому та створює нові виклики для компаній, що їх розробляють.

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