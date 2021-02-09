Qualcomm анонсировала 5G-модем Snapdragon X65 со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с





Компания Qualcomm анонсировала выпуск новейшей версии 5G-модема – Snapdragon X65. Он придёт на смену прошлогодней модели Snapdragon X60, который только начал появляться в мобильных устройствах в составе чипсета Snapdragon 888.

Qualcomm заявляет, что новый модем будет обеспечивать существенно белее высокую скорость передачи данных – до 10 Гбит/с как в автономных, так и в неавтономных сетях 5G (при условии, что оператор поддерживает такие скорости). Предыдущая версия модема обеспечивала скорость до 7,5 Гбит/с.

Кроме того, модем Snapdragon X65 поддерживает грядущую спецификацию 3GPP Release 16 (Qualcomm заявляет, что это первый модем с такой поддержкой). Речь идёт о так называемой «фазе 2 5G». Она призвана улучшить такие аспекты, как массовое подключение MIMO, энергопотребление и др. Спецификация 3GPP Release 16 также призвана помочь сетям 5G расширяться от потребительских до более коммерческих.

Вместе с тем, Qualcomm заявляет, что архитектура модемной системы Snapdragon X65 может обновляться. Это позволяет компании со временем добавлять новые функции, особенно по мере того, как 3GPP Release 16 продолжтт разворачиваться. Таким образом, устройства смогут дольше оставаться актуальными.

Наконец, анонсирована антенна mmWave 4-го поколения – Qualcomm 545 mmWave. По своим размерам она не отличается от версии третьего поколения, но новинка обеспечивает более высокую мощность передачи, а также поддерживает полный диапазон глобальных частот миллиметрового диапазона. И ещё Qualcomm разработала «технологию настройки антенны на основе искусственного интеллекта». Она обещает значительный прирост производительности благодаря улучшенной настройке с помощью ИИ. Например, Qualcomm заявляет, что новая система на 30% точнее определяет, как пользователь держит смартфон в руке. Таким образом, технология позволяет использовать улучшенные возможности подключения, более высокую скорость передачи данных и увеличенное время автономной работы за счёт более эффективного соединения.

Скорее всего, пройдёт некоторое время, прежде чем модем Snapdragon X65 начнёт использоваться в потребительских устройствах. Если судить по предыдущему опыту, он, скорее всего, не появится до выхода флагманского процессора Snapdragon следующего поколения. Его анонс, скорее всего, состоится в декабре этого года, а готовые устройства от различных брендов выйдет на рынок уже в следующем году.

Источник: The Verge