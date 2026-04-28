OpenAI разрабатывает собственный смартфон на базе ИИ, чтобы посоревноваться с Apple: релиз в 2028 году

OpenAI больше не отрицает работу над собственным смартфоном — аналитик Мин-Чи Куо подтвердил, что компания уже договаривается с производителями чипов и планирует выход устройства в 2028 году. Скептики из 9to5Mac шутят, что «кладбище конкурентов iPhone уже переполнено», но только время, функционал и реальный пользовательский опыт покажут, создаст ли OpenAI что-то принципиально другое — или это просто очередное красивое надгробие.





Еще несколько месяцев назад OpenAI публично заявляла, что не разрабатывает телефон. Теперь картина изменилась. По данным Куо, компания сотрудничает с MediaTek и Qualcomm над созданием процессоров для будущего устройства, а эксклюзивным партнером по системному проектированию и производству станет Luxshare. Спецификации и поставщиков планируют окончательно определить в конце 2026 или в первом квартале 2027 года.

Сам аналитик считает, что смартфон OpenAI будет принципиально отличаться от iPhone из-за интеграции ИИ-агентов — программ, способных самостоятельно выполнять задачи от имени пользователя. Он также отметил, что это не просто «ChatGPT в телефоне», а потенциально другая логика взаимодействия с устройством.

OpenAI готовится переосмыслить смартфон: MediaTek, Qualcomm и Luxshare — ключевые партнеры по ИИ-агентному телефону Свежие проверки цепочки поставок: OpenAI сотрудничает с MediaTek и Qualcomm над разработкой процессоров для смартфона, где Luxshare выступает эксклюзивным партнером по системному проектированию и производству. Массовое производство ожидается в 2028 году. ИИ-агент переосмысливает смартфон. Пользователи не пытаются открыть кучу приложений — они пытаются выполнить задачи и удовлетворить потребности через телефон. Это фундаментально меняет подход к смартфонам. Я разработал концепт-дизайн интерфейса смартфона, показанный в конце этого поста — для сравнения с современной моделью на примере iPhone. Почему OpenAI делает телефон? Только полностью контролируя и операционную систему, и железо, OpenAI сможет предоставлять комплексный сервис ИИ-агентов. Смартфон — единственное устройство, которое фиксирует полное состояние пользователя в реальном времени, что является важнейшим входным сигналом для реального времени инференса ИИ-агентов. Смартфоны будут оставаться самой большой по масштабу категорией устройств в ближайшем будущем. Плотная интеграция облачного и локального ИИ. Телефон должен непрерывно понимать контекст пользователя. Энергопотребление, управление иерархией памяти и выполнение базовых малых моделей станут ключевыми соображениями при проектировании процессора. Более сложные или вычислительно интенсивные задачи будет обрабатывать облачный ИИ. Преимущества OpenAI — потребительский бренд, годы накопленных пользовательских данных и ведущие ИИ-модели. Аппаратная часть смартфонов уже крайне зрелая, поэтому OpenAI может привлечь цепочку поставок для разработки устройства. Со стороны бизнес-модели OpenAI может объединить подписки с аппаратным обеспечением и создать новую экосистему ИИ-агентов вместе с разработчиками. MediaTek и Qualcomm как партнеры по совместной разработке процессоров могут выиграть от долгосрочного спроса на замену: Спецификации и поставщики должны быть определены до конца 2026 или в первом квартале 2027 года. Беря в качестве примера MediaTek × Google TPU Zebrafish, доход от одного чипа примерно эквивалентен 30-40 процессорам для ИИ-агентных смартфонов. Если начальной целью является глобальный премиальный сегмент смартфонов с отгрузкой около 300-400 млн единиц в год, цикл замены может стать еще одним мощным драйвером роста. Что касается Luxshare — как бы компания ни старалась, ей будет трудно превзойти позиции Hon Hai в цепи поставок Apple. Именно поэтому этот проект особенно значим для Luxshare. Получив раннюю позицию в цепи поставок, она может стать одним из главных бенефициаров следующего поколения смартфонов. — говорится в посте Мин-Чи Куо

Аппаратные амбиции компании выходят за пределы смартфона. Вместе с бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом OpenAI разрабатывает линейку устройств: умную колонку со встроенной камерой и ChatGPT, смарт-очки и умную лампу. Первый из них должен был появиться раньше телефона. Мы ранее писали о гаджете-компаньоне от Айва и Альтмана — тогда Куо сравнивал его с iPod shuffle на шнурке.

Интересно, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман опубликовал в X пост именно накануне появления инсайда Куо — хотя прямо о смартфоне не упоминал. Параллельно CEO Perplexity Аравинд Сринивас на прошлой неделе заявил, что iPhone «вообще не вытесняется» искусственным интеллектом и, наоборот, становится ценнее с развитием ИИ OpenAI, похоже, видит ситуацию иначе — или по крайней мере решила не оставлять этот рынок конкурентам.





Пока что все это остается на уровне подтвержденного инсайда без официального заявления от компании. Массовое производство ожидается не раньше 2028 года — времени для коррекции планов хватает.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: 9to5Mac