Qualcomm анонсировала второе поколение ультразвукового дактилоскопа 3D Sonic Sensor: он крупнее, точнее и работает со складными устройствами

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Компания Qualcomm анонсировала свой датчик отпечатков пальцев второго поколения. Новинка получила название 3D Sonic Sensor Generation 2. Это ультразвуковое решение, которое использует звуковые волны для сканирования трёхмерных особенностей в отпечатке пальца пользователя.

Ультразвуковой датчик Qualcomm 3D Sonic Sensor первого поколения применялся в смартфонах Samsung серий Galaxy S10, Note10, S20 и Note20. Производительность и надёжность такого устройства часто вызывали нарекания. Точность и скорость определения отпечатка пальца не соответствовали возможностям оптическим решениям от китайских OEM-производителей, таких как OnePlus и Huawei.

В Qualcomm учли эти нарекания и улучшили характеристики нового устройства. Отмечается, сенсор Qualcomm 3D Sonic Sensor Generation 2 работает на 50% быстрее и к тому же он теперь на 77% больше своего предшественника. Одним из недостатков сенсора первого поколения было то, что зона активации была довольно маленькой, и было сложно точно найти сканер на ощупь. Сканер первого поколения имел размер 4×9 мм, а новый датчик – 8×8 мм, что позволяет датчику собирать в 1,7 раза больше биометрической информации. Новый датчик также будет иметь толщину всего 0,2 мм в области сканирования, что позволит интегрировать сканеры на гибкие панели складных устройств.

По данным Qualcomm, датчик 3D Sonic Sensor Generation 2 дебютирует в смартфонах «в начале 2021 года». Возможно, Samsung может использовать этот новый датчик в грядущей серии смартфонов Galaxy S21, официальный анонс которой состоится 14 января.

Источник: gsmarena