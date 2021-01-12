Qualcomm анонсировала второе поколение ультразвукового дактилоскопа 3D Sonic Sensor: он крупнее, точнее и работает со складными устройствами
Компания Qualcomm анонсировала свой датчик отпечатков пальцев второго поколения. Новинка получила название 3D Sonic Sensor Generation 2. Это ультразвуковое решение, которое использует звуковые волны для сканирования трёхмерных особенностей в отпечатке пальца пользователя.
Ультразвуковой датчик Qualcomm 3D Sonic Sensor первого поколения применялся в смартфонах Samsung серий Galaxy S10, Note10, S20 и Note20. Производительность и надёжность такого устройства часто вызывали нарекания. Точность и скорость определения отпечатка пальца не соответствовали возможностям оптическим решениям от китайских OEM-производителей, таких как OnePlus и Huawei.
В Qualcomm учли эти нарекания и улучшили характеристики нового устройства. Отмечается, сенсор Qualcomm 3D Sonic Sensor Generation 2 работает на 50% быстрее и к тому же он теперь на 77% больше своего предшественника. Одним из недостатков сенсора первого поколения было то, что зона активации была довольно маленькой, и было сложно точно найти сканер на ощупь. Сканер первого поколения имел размер 4×9 мм, а новый датчик – 8×8 мм, что позволяет датчику собирать в 1,7 раза больше биометрической информации. Новый датчик также будет иметь толщину всего 0,2 мм в области сканирования, что позволит интегрировать сканеры на гибкие панели складных устройств.
По данным Qualcomm, датчик 3D Sonic Sensor Generation 2 дебютирует в смартфонах «в начале 2021 года». Возможно, Samsung может использовать этот новый датчик в грядущей серии смартфонов Galaxy S21, официальный анонс которой состоится 14 января.
Источник: gsmarena