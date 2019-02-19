Qualcomm представила второе поколение модема 5G (Snapdragon X55) со скоростью загрузки до 7 Гбит/с

Ещё до того, как большинство производителей смартфонов выпустили собственные устройства с поддержкой связи 5G, компания Qualcomm уже успела подготовить к выпуску 5G-модем второго поколения. Разработчик чипов анонсировал модель Snapdragon X55, которая идёт на смену первой версии Snapdragon X50. Партнёры Qualcomm смогут получить доступ к новому модему на протяжении нескольких ближайших месяцев, а выход готовых устройств с новым чипом ожидается в конце 2019 года.

Одним из наиболее заметных отличий Snapdragon X55 является повышенная скорость загрузки данных – 7 Гбит/с против 5 Гбит/с у Snapdragon X50. Имеется и ряд других улучшений. Например, сообщается о поддержке настройки адаптивных антенн для частотного диапазона 5G менее 6 ГГц, что призвано повысить энергоэффективность. Также добавлена совместимость с новыми, более компактными, антенными модулями Qualcomm mmWave. Это позволит улучшить внутреннюю компоновку смартфонов.

В Qualcomm отмечают, что использование модема Snapdragon X55 не ограничивается одними лишь смартфонами. Его архитектура адаптирована для применения в широком спектре устройств (от постоянно подключенных ПК до автомобилей), в то время как Snapdragon X50 предназначен только для смартфонов и точек доступа Wi-Fi.

Имеется и ряд других улучшений. Правда, чтобы воспользоваться большинством из них, потребуется активное внедрение обновлений стандарта 5G со стороны операторов. Внедрена поддержка Frequency Division Duplex (позволяет одновременно передавать и принимать данные на различных частотах), автономных сетей 5G (которые не нуждаются в инфраструктуре 4G в качестве дополнительного соединения). Наконец, реализована поддержка технологии MIMO Beamforming в трёх измерениях. Это позволит поддерживать стабильную связь даже при перемещении вверх или вниз относительно базовой станции сотовой связи.

Источник: The Verge