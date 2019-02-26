Qualcomm включит в стандарт Quick Charge поддержку беспроводной зарядки Qi

На текущий момент существует несколько проприетарных технологий для быстрой зарядки мобильных устройств (к примеру, Oppo Super VOOC), которые по некоторым параметрам опережают традиционные решения вроде Quick Charge от Qualcomm. Всех их необходимо адаптировать и стандартизировать в соответствии со спецификацией Power Delivery и портом USB Type-C. Когда речь заходит о беспроводной зарядке, здесь есть свои проблемы и противоречия. Решить некоторые из них пытается компания Qualcomm, которая хочет расширить действие стандарта Quick Charge на беспроводные зарядные станции.

По словам Qualcomm, такое желание у неё возникло главным образом из-за того, что многие производители начали экспериментировать и предлагать собственные решения для беспроводной зарядки. В компании считают их потенциально опасными, поскольку они не соответствуют каким-то общепринятым требованиям. Qualcomm намерена сделать такие зарядные устройства совместимыми с Quick Charge версии 2.0 и выше.

Qualcomm заявляет о намерении позволить существующим адаптерам с поддержкой стандарта Quick Charge 2.0, 3.0, 4 и 4+ работать с беспроводными зарядными станциями. Стоит учесть, что на текущий момент Quick Charge обеспечивает максимальную мощность до 18 Вт, поэтому с нынешними технологиями беспроводные зарядки вряд ли превысят этот показатель. В пресс-релизе Qualcomm говорится о том, что недавно выпущенное беспроводное зарядное устройство для Xiaomi Mi 9 является первым сертифицированным адаптером по стандарту Quick Charge. И хотя Xiaomi заявляет о рекордной выходной мощности в 20 Вт, на деле там оказалось не больше 18 Вт.

Как бы там ни было, скорость – не самое важное достижение в данном случае. Безопасность, стандартизация и совместимость гораздо важнее. Qualcomm уже отметила, что будет соответствовать популярному стандарту Qi и намерена тесно сотрудничать с его создателем, консорциумом Wireless Power Consortium (WPC). Это означает, что беспроводные зарядные станции с поддержкой Quick Charge будут заряжать старые Qi-устройства, не поддерживающие этот стандарт.

Источник: GSM Arena