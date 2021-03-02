Qualcomm запустила сообщество для поклонников и энтузиастов – Snapdragon Insiders





Компания Qualcomm объявила о создании нового сообщества для фанатов, получившего название Snapdragon Insiders. Основная идея сообщества сходна с Samsung Members. Предполагается, что в рамках сообщества пользователи смогут больше узнать о своих любимых технологиях от экспертов, поделиться профессиональными советами по оказанию помощи другим пользователям, а также получить вознаграждения за лояльность, такие как товары под брендом Snapdragon.

Для вознаграждения участников Snapdragon Insiders предусмотрены различные программы. Так, запланированы ежемесячные раздачи различных преимуществ, таких как дополнительный доступ, привилегии, знания или информация. Например, в рамках Acess Drops компания Qualcomm планирует создать небольшие группы для взаимодействия с создателями контента и экспертами Qualcomm. Это позволит продемонстрировать новейшие технологии, над которыми работает компания, и дать ответы на вопросы сообщества.

В Passion Drops планируется сосредоточиться на специально разработанных активациях с упором на увлечения, такие как игры, фотография, спорт, фитнес и многое другое. В данном случае взаимодействия с сообществом будут представлены в виде мастер-классов, на которых создатели контента смогут затронуть различные увлечения пользователей и помогут им максимально эффективно использовать свои устройства.

Наконец, Tech Drops предоставит возможность участникам Snapdragon Insiders первыми узнать о последних новостях и анонсах, связанных с устройствами на базе решений Snapdragon. Эта секция также предусматривает розыгрыши призов, но Qualcomm пока не предоставила более подробной информации об этом аспекте. Компания утверждает, что участники получат возможность помочь сформировать будущее Snapdragon, но как это будет реализовано, не уточняется.

Присоединиться к сообществу Snapdragon Insiders достаточно просто. Для этого нужно перейти по следующей ссылке и зарегистрироваться на сайте. При этом не потребуется подтверждать факт владения устройством с чипсетом Snapdragon. После регистрации пользователи смогут следить за публикациями Qualcomm в различных социальных сетях, включая Twitter, Reddit и Instagram. Благодаря этому они смогут быть в курсе всех предстоящих взаимодействий с сообществом. Кроме того, в ближайшие месяцы Qualcomm планирует создать полноценный форум сообщества для участников программы Snapdragon Insiders. Пока что программа работает только в нескольких странах.

Источник: wccftech