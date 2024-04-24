Quantum-Systems открыл завод в Украине и нанимает специалистов. В планах — 1000 дронов ежегодно

Немецкий производитель БпЛА Quantum-Systems открыл завод в Украине и планирует изготавливать 1000 беспилотников ежегодно.

Об этом сообщил ДОУ.

В этот проект Quantum-Systems инвестирует €6 миллионов. Беспилотники будут изготавливать включая производство запасных частей.

Country Chief Operational Officer компании Александр Бережной рассказал, что завод уже работает, актуальные ІТ-вакансии советует мониторить на на официальном сайте.

«Сейчас на заводе производят запасные части для дронов «Vector», на 2025 год мы планируем уже полную сборку этих БпЛА. Также у нас активно растет R&D-подразделение, которое имеет отдельное финансирование, в нем появились отделы разработки ПО и перспективных исследований. Вакансии мыпубликуем на официальном сайте, параллельно нужных специалистов ищут и наши рекрутеры. Недавно мы наняли инженеров по программному обеспечению, сейчас активнее будем нанимать производственный персонал. Наша компания связана с БпЛА и мы входим в Дія Сіту, поэтому имеем возможность бронировать своих специалистов», — отметил он.

Александр Бережной также прокомментировал информацию о связях Quantum-Systems с Россией.

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«Компания не связана с Россией и не имеет никаких коммерческих отношений с любыми субъектами хозяйственной деятельности в этой стране. Мы никогда не продавали беспилотные системы двойного назначения в Россию. Два коммерческих мапинговых дрона «Trinity», которые эксплуатировались в России, мы дистанционно отключили. В Quantum-Systems все преданы одной цели — помочь Украине», — ответил он.

В частности, на официальном сайте доступна вакансия .Net Software Developer (территориально — Киев).