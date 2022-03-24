Рада ввела уголовную ответственность за несанкционированную съемку ВСУ и нецелевое использование гумпомощи

Во время пленарного заседания 24 марта украинский парламент проголосовал за ряд важных законопроектов, среди которых №7189 — об уголовной ответственности за незаконную фото- и видеосъемку перемещений Вооруженных сил Украины и международной военной помощи. Этот законопроект дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей 114-2 «Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других воинских формирований Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения».
- Так, за распространение этой информации (если она не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ или без получения письменного разрешения Генштаба на ее распространение), предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
- За распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований Украины грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
- За эти действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или по корыстным мотивам, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины или незаконному вооруженному формированию, или если они повлекли тяжкие последствия В последнее время фиксируются многочисленные случаи, когда гуманитарная помощь используется для получения прибыли. лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
В последнее время фиксируются многочисленные случаи, когда гуманитарная помощь используется для получения прибыли, поэтому поддержан проект закона №7146 об уголовной ответственности за использование во время военного положения гуманитарной помощи не по целевому назначению. Об этом сообщила народная депутат Украины Елена Шуляк.
- За использование гуманитарной помощи с целью получения прибыли или собственного обогащения наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без.
- Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или должностным лицом с использованием власти или служебного положения, или в большом размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
- Действия, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.
Право расследования указанных преступлений закрепляется за следователями органов сохранности.
Также Рада усилила ответственность за коллаборационизм, приняв законопроект №7186. За сотрудничество с государством-агрессором предусмотрено от 10 до 12 лет лишения свободы и запрещается занимать ряд должностей в будущем, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком от 10 до 15 лет с возможной полной конфискацией имущества.
Кроме того, законопроект относит подследственность дел о сотрудничестве с государством-агрессором в следственные органы безопасности, а также распространяет на такое уголовное правонарушение возможность специального досудебного расследования (inabsentia).
К лицам, подозреваемым в государственной измене и сотрудничеству с агрессором, будут применяться мера пресечения в виде содержания под стражей. И для определенной части таких подозреваемых судья имеет право не определить размер залога.
Также 24 марта Рада поддержала следующие проекты законов:
- №7188 — обращение к ООН, ЕС, НАТО и др. о необходимости принятия дополнительных совместных мер с целью прекращения агрессии россии;
- №7190 — об усовершенствовании норм налогового законодательства для обеспечения эффектпериодной работы экономики государства во время войны;
- №0133 — дополнительные $100 млн от Международного банка реконструкции и развития;
- 7178 — о прощении получения прав пользования на земельные участки с/х назначения в условиях военного положения;
- №6417 — об урегулировании вопросов, связанных с пенсионным обеспечением членов семей бывших военнослужащих, в том числе добровольцев, погибших (умерших) во время участия в АТО/ООС;
- №5583 — об определении системы соцзащиты ветеранов войны и комплексного обзора системы социальной защиты ветеранов войны;
- №7179 — о дополнении перечня должностных лиц, которым предоставляется государственная охрана;
- №7182 — о защите критической инфраструктуры Украины от кибератак;
- №7181 — об отмене уголовной ответственности при добровольной сдаче оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или устройств;
- №7184 — об упрощении процедуры присвоения специальных званий полиции во время действия военного положения;
- №7183 — о детализации порядка осуществления уголовного производства в условиях введения в Украине или отдельных ее местностях военного, чрезвычайного положения;
- №7185 — о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты;
- №3793 — об обеспечении эффективного функционирования Экспортно-кредитного агентства;
- №7153 — о предоставлении дополнительных полномочий центральным и местным властям для оперативного принятия решений в условиях военного положения;
- №7132 — об отмене ВНО в 2022 году (с заменой на другую модель поступления);
- №6416 — о продолжении возможности участия международных организаций в закупке лекарств для Украины;
- №7173 — об особенностях обращения с военнопленными и установлении полномочий органов власти в этом вопросе;
- №7187 — об урегулировании участия народных депутатов в ВСУ и ТРО в условиях военного положения (первое чтение);
- №7192 — об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в условиях военного положения (упрощенная процедура предоставления помещений на льготных условиях);
- №7180 — об усовершенствовании принципов организации и ведения движения сопротивления;
- №7176 — об увольнении членов Наблюдательного Совета за не прибытие на место работы.