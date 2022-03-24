Рада ввела уголовную ответственность за несанкционированную съемку ВСУ и нецелевое использование гумпомощи

Во время пленарного заседания 24 марта украинский парламент проголосовал за ряд важных законопроектов, среди которых №7189 — об уголовной ответственности за незаконную фото- и видеосъемку перемещений Вооруженных сил Украины и международной военной помощи. Этот законопроект дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей 114-2 «Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других воинских формирований Украины, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения».

Так, за распространение этой информации (если она не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ или без получения письменного разрешения Генштаба на ее распространение), предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

За распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований Украины грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

За эти действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или по корыстным мотивам, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины или незаконному вооруженному формированию, или если они повлекли тяжкие последствия В последнее время фиксируются многочисленные случаи, когда гуманитарная помощь используется для получения прибыли. лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

В последнее время фиксируются многочисленные случаи, когда гуманитарная помощь используется для получения прибыли, поэтому поддержан проект закона №7146 об уголовной ответственности за использование во время военного положения гуманитарной помощи не по целевому назначению. Об этом сообщила народная депутат Украины Елена Шуляк.

За использование гуманитарной помощи с целью получения прибыли или собственного обогащения наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или должностным лицом с использованием власти или служебного положения, или в большом размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Действия, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Право расследования указанных преступлений закрепляется за следователями органов сохранности.

Также Рада усилила ответственность за коллаборационизм, приняв законопроект №7186. За сотрудничество с государством-агрессором предусмотрено от 10 до 12 лет лишения свободы и запрещается занимать ряд должностей в будущем, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком от 10 до 15 лет с возможной полной конфискацией имущества.

Кроме того, законопроект относит подследственность дел о сотрудничестве с государством-агрессором в следственные органы безопасности, а также распространяет на такое уголовное правонарушение возможность специального досудебного расследования (inabsentia).

К лицам, подозреваемым в государственной измене и сотрудничеству с агрессором, будут применяться мера пресечения в виде содержания под стражей. И для определенной части таких подозреваемых судья имеет право не определить размер залога.

Также 24 марта Рада поддержала следующие проекты законов: