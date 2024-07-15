Подземный храм майя или тайное убежище? Новое открытие археологов в Мексике

В мексиканском штате Кампече археологи совершили важное открытие. Во время раскопок площадки для игры в мяч цивилизации майя исследователи обнаружили подземное сооружение с разрисованными стенами.

Иван Шпрайц (Ivan Šprajc), археолог из Института антропологических и пространственных исследований в Словении, который руководит раскопками, рассказал о находке. По его словам, команда обнаружила части более древнего здания с расписанными стенами. Однако только дальнейшие исследования смогут раскрыть полную форму и назначение этого сооружения.

Шпрайц подчеркнул важность этого открытия, отметив, что площадки для игры в мяч обычно находят только в крупных поселениях мая, которые были центрами региональной политической организации. Национальный институт антропологии и истории Мексики сообщает, что сооружение может датироваться ранним классическим периодом (200–600 годы нашей эры) и покрыто слоем расписанной лепнины.

Перед раскопками Шпрайц и его коллеги провели обследование большой территории низин мая с помощью лидара — технологии, которая использует лазерные импульсы для создания детальных карт местности. Это позволило им обнаружить несколько древних поселений мая с остатками жилых зданий и храмовых пирамид.

В 2023 году команда нашла затерянный город майя Окомтун, где расположены несколько крупных пирамид классического периода (примерно 200–900 годы нашей эры). Новая находка размещена на ранее неисследованной территории к югу от Окомтуна.

Кроме того, археологи обнаружили еще одно место, где есть площадь, пирамида высотой 16 метров и прямоугольный водный резервуар. На вершине пирамиды нашли жертвоприношения: керамическую посуду, керамическую ножку животного (возможно, броненосца) и кремневый нож или наконечник копья.

Шпрайц объяснил, что эти жертвоприношения были оставлены на вершине храма в поздний постклассический период (1250–1524 годы), когда центральные низменности мая уже находились в политическом беспорядке. Однако небольшие группы людей все еще бродили по этой территории, оставляя подношения на зданиях своих предков.

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Эти открытия в Мексике являются частью более широкой тенденции археологических исследований в Латинской Америке, которые продолжают раскрывать тайны древних цивилизаций региона. Параллельно с работой в Кампече, важные находки сделали и в других частях континента.

В северо-западном Перу археологи обнаружили руины 5000-летнего церемониального храма и человеческие останки под песчаной дюной. Находка расположена в районе Занья и является частью археологического комплекса Лос Паредонес де ла Отра Банда — Лас Анимас.

Источник: Livescience