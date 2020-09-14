Раскрыты характеристики гарнитуры Oculus Quest 2: «почти 4K дисплей», чипсет Snapdragon XR2, 6 ГБ ОЗУ и хранилище до 256 ГБ

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В сети обнаружилась очередная утечка, связанная с гарнитурой виртуальной реальности Oculus Quest 2. В этот раз источником утечки выступила сама Facebook.

На сайте Facebook Blueprint удалось обнаружить большое количество информации, связанной с устройством, которое, по слухам, действительно называется Oculus Quest 2. Некоторые из опубликованных сведений уже были удалены, но ещё до того часть сведений удалось скопировать и разместить в сервисе YouTube. Часть информации по-прежнему остаётся доступной.

В видео упоминается, что гарнитура Oculus Quest 2 имеет новый, более удобный дизайн. Также опубликованы некоторые характеристики устройства. Судя по всему, новая версия гарнитуры включает чипсет Qualcomm Snapdragon XR2 и 6 ГБ оперативной памяти. Это большой скачок по сравнению с оригинальной версией Quest, в которой использовался процессор Snapdragon 835.

Дополнительно упоминается «почти 4K дисплей» — для каждого глаза предназначена панель с разрешением 2K. Видео «внутри гарнитуры» подтверждает, что теперь в устройстве доступно на 50% больше пикселей по сравнению с дисплеем первоначальной модели Quest.

Дополнительно сообщается о версии с 256 ГБ встроенной памяти. Видео также позволяет взглянуть на новые контроллеры с «обновлённой эргономикой». Новая гарнитура сможет воспроизводить старый контент для Quest, но информация о новых играх пока не сообщается. Зато известно о поддержке Oculus Link.

Весьма вероятно, что эта информация предназначалась для конференции разработчиков Facebook Connect, которая будет проходить в среду, 16 сентября. Вероятно, во время этого мероприятия состоится официальный анонс гарнитуры виртуальной реальности Oculus Quest 2.

Источник: uploadvr