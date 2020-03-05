Раскрыты основные характеристики смартфонов OnePlus 8 Lite, OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

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Сразу несколько утечек накануне анонса смартфонов серии OnePlus 8 Lite раскрыли информацию о технических характеристиках, ценах и сроках выпуска грядущих устройств. В этом материале остановимся на всех трёх моделях OnePlus 8 Lite, OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.

Начнём с младшей версии. Смартфон OnePlus 8 Lite станет первым устройством в модельном ряду компании, использующим процессор производства MediaTek. Если верить утечкам, новый аппарат получит систему-на-чипе Dimensity 1000. Также сообщается о наличии 6,4-дюймового AMOLED дисплея с частотой обновления 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем. Объём оперативной памяти составит 8 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 128 или 256 ГБ.

На задней панели смартфона OnePlus 8 Lite доступен тройной модуль камеры. Он включает главный 48-мегапиксельный сенсор, 16-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 12-мегапиксельный телефото модуль. Ёмкость батареи составляет 4000 мАч. При этом поддерживается быстрая зарядка с передачей 30 Вт энергии. В качестве операционной системы используется актуальная версия Android 10. Аппарат поступит в продажу в июле по цене от $511.

Что касается версий OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, то они получат дисплеи с частотой обновления 120 Гц. В случае OnePlus 8 используется панель диагональю 6,5 дюйма, а в OnePlus 8 Pro применяется 6,65-дюймовая панель. На задней панели OnePlus 8 расположена тройная камера, которая включает сенсоры с разрешением 48, 16 и 2 Мп. Старшая модель линейки получит дополнительный ToF-сенсор.

О модели OnePlus 8 также известно, что она снащена аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку 30T Warp Charge. Объём оперативной памяти может достигать 12 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища на базе памяти UFS 3.0 – 256 ГБ.

Флагманская версия OnePlus 8 Pro сможет похвастаться наличием процессора Snapdragon 865, поддержкой двух режимов связи 5G и поддержкой быстрой беспроводной зарядки с передачей 30 Вт энергии. Вероятно, эти же характеристики будут актуальны и для модели OnePlus 8, но прямых подтверждений этому пока нет. OnePlus 8 Pro также отличается наличием более ёмкой батареи – 4500 мАч. Эта модель поддерживает быструю проводную зарядку с передачей 50 Вт энергии.

Предыдущие слухи утверждали, что смартфоны серии OnePlus 8 будут представлены в мае. Однако согласно новым данным, китайская компания проведёт анонс раньше – 14 апреля.

Источник: gizmochina 1, 2