Новости Украина 25.04.2023 в 18:06

Распространяли российские фейки и призывали к массовым убийствам: СБУ задержала 6 интернет-агентов россии в разных регионах Украины

Вадим Карпусь

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Служба безопасности Украины сообщила о нейтрализации межрегиональной сети пророссийских интернет-агентов, которые через мессенджеры и соцсети распространяли дезинформацию и кремлевские нарративы о войне в Украине. Всего в сеть входило 6 вражеских приспешников. Большую часть деструктивного контента они брали из российских интернет-ресурсов.

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Киев

Разоблачен 37-летний житель столицы, который в российской соцсети «Вконтакте» призывал к массовым убийствам украинцев. Кроме того, он агитировал к применению межконтинентальных баллистических ракет «Сатана» с ядерным боезарядом против стран Европы. Вместе с тем вражеский приспешник пытался дискредитировать украинских военных, в том числе защитников Азовстали.

Распространяли российские фейки и призывали к массовым убийствам: СБУ задержала 6 интернет-агентов россии в разных регионах Украины

Одесская область

Заблокирована информационно-подрывная деятельность жительницы Одесской области, которая администрировала несколько прокремлевских Telegram-каналов. Там она публиковала призывы к обстрелам украинских городов и распространяла фейки относительно количества погибших защитников Украины.

Николаевская область

Сообщено о подозрении супруге настоятеля одного из храмов УПЦ (МП). Во время переписки с жителями она одобряла военные преступления оккупантов, а также публиковала антиукраинские материалы российских так называемых медиа.

Харьков

Задокументирована преступная деятельность женщины, которая в «Одноклассниках» призвала к сотрудничеству с боевиками и оккупационной администрацией в захваченных районах на востоке Украины.

Черкасская область

Разоблачены два жителя региона, которые популяризировали участников оккупационных группировок рф и «героизировали» их преступления.

Источник: СБУ


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