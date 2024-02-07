Расследование звонков фейкового Байдена привело к скомпрометированному телекому и компании «делаем всё за деньги»

В январе избиратели в Нью-Гэмпшире получили звонок, якобы от президента Байдена, который сказал им не голосовать на первоначальных выборах. Расследование выявило, что за этим стоит Life Corporation, техасская компания, ранее пойманная на распространении дезинформации.

Звонки в Нью-Гэмпшире были замечены генеральным прокурором штата в середине января. Началось расследование этой попытки влияния на избирателей. Это был не просто автоматический звонок — это выдача себя за президента и ряд других правонарушений.

Фальшивый Байден называет праймериз в Нью-Гэмпшире «кучею негодяев» и говорит людям «сохранить свой голос для выборов в ноябре». Следователи отследили звонки к подозрительному телекоммуникационному провайдеру в Lingo, который также проходил через многие другие телекомы. FCC отмечает, что компания (как бы она ни называлась) годами занималась незаконными звонками.

Однако Lingo осуществлял лишь передачу звонков от имени корпорации Life, техасской компании, принадлежащей кому-то по имени Уолтер Монк и также не новой в незаконной деятельности. FCC отмечает, что в 2003 году она судилась с Life и Монком «за распространение очевидно незаконной предварительно записанной и нежелательной рекламы».

Веб-сайт Life Corp. не очень поможет что-нибудь узнать: компания «успешно предлагает решение с 1987 года», что бы это ни означало. «Когда вы думаете: «Интересно, могла бы Life Corporation сделать…?» Вероятно, ответ ДА». «Пожалуйста, позвоните по телефону, чтобы обсудить взаимовыгодную договоренность для обеих наших компаний».

Этот набор слов может намекать, что компания может вообще ничего не делать или что о том, что она делает, нельзя говорить вслух или публично.

Несмотря на то, что компании, стоящие за звонками, установлены, это только начало юридической работы. Деятельность Life и Lingo была прекращена (штат Нью-Гэмпшир и FCC соответственно), далее могут быть предъявлены обвинения. В настоящее время офис генерального прокурора направил запрос в компании о предоставлении необходимых записей в связи с расследованием.

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Источник: TechCrunch