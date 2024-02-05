В Facebook оставят дипфейк Джо Байдена, на котором он «касается» груди внучки

Наблюдательный совет Meta решил, что видео может остаться в Facebook, однако требует от компании обновить свою «непоследовательную» политику.

В оригинале на видео были показаны кадры октября 2022 года, где президент США сопровождает на первое голосование свою внучку и цепляет на ее одежду наклейку с надписью «I voted» («Я проголосовала»). Впоследствии один из пользователей Facebook добавил отредактированную версию, на которой Джо Байден якобы несколько раз касается груди девушки. В описании к видео президента США назвали «больным педофилом», а тех, кто за него голосовал — «психически больными».

Как сообщает Engadget, Наблюдательный совет Meta, который рассмотрел инцидент, недавно пришел к решению, что видео в Facebook таки может остаться. В отчете говорят, что оно не нарушает политику компании по манипулированию СМИ, поскольку «не было редактировано с помощью инструментов искусственного интеллекта, а также потому, что редактирование было очевидным и вряд ли введет в заблуждение большинство пользователей».

В то же время наблюдательный совет обеспокоен именно содержанием политики Meta, которая, по их мнению, «непоследовательна, лишена убедительного обоснования и ненадлежащим образом сосредоточена на том, как был создан контент, а не на том, какой конкретный вред нужно предотвратить (например, относительно избирательных процессов).

«Meta должна срочно пересмотреть эту политику, учитывая большое количество избирательных процессов в 2024 году».

Совет также предлагает Meta «применить метку, указывающую на то, что содержимое многослойное и может ввести в заблуждение». В компании сейчас говорят, что «пересматривают указания Наблюдательного совета и дадут публичный ответ» в течение следующих 60 дней.

Касаемо модерации Facebook вопросы возникают регулярно, в том числе и у украинских пользователей, которых часто блокируют за распространение информации о войне.