Raytheon создаст для DARPA воздушный «WiFi для передачи энергии»

Raytheon и агентство Минобороны США DARPA заключили двухлетний контракт на $10 млн, предусматривающий создание системы постоянной беспроводной ретрансляции энергии с помощью высотных БПЛА, оснащенных лазерными возможностями приема и передачи энергии.

Фактически энергия будет направляться на большую высоту, а затем «прыжками‎» будет достигать целевой области, которая может базироваться как на земле, так и постоянно в воздухе (поскольку аккумуляторы смогут дистанционно подзаряжаться).

Система, которая будет называться POWER, создает «энергетическую паутину», которую военные логисты смогут направлять туда, где она больше всего нужна в моменте. Такая воздушная линия снабжения способна придать наземным, небесным или морским роботам неограниченную выносливость.

«Это Интернет для энергии, использующий устойчивые многодорожные сети для передачи энергии из избыточных источников потребителям, испытывающим ее нехватку», — сказал полковник Пол Калхун, менеджер программы POWER в Офисе тактических технологий DARPA. «Военные сталкиваются с особо острыми энергетическими проблемами, побуждающими к этой инновации. Мы часто вынуждены работать вдали от энергетической инфраструктуры и полагаться на жидкое топливо, используя ненадежные линии поставок».

Конечно, есть недостаток, и в этом случае это тот факт, что тратится большое количество энергии, чтобы получить эту гибкость. Возможно, около 20% — когда электричество превращается в свет в лазере, и, возможно, 50% — когда это электричество направляется в приемник.

DARPA, кажется, настроена на применение технологии не только для военных целей, но и гражданской жизни.

«Мы верим, что следующую энергетическую революцию обеспечит беспроводная энергетическая сеть», — сказал Калхун. «Это значительно сократит временные рамки транспортировки и обеспечит распределенную энергию потребителям в воздухе, на земле, на море, под водой и в космосе».

Источник: New Atlas

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