Razer анонсировала беспроводные игровые мышки Basilisk Ultimate и Basilisk X Hyperspeed





Модельный ряд игровых мышек компании Razer пополнился двумя новыми беспроводными устройствами Razer Basilisk Ultimate и Razer Basilisk X HyperSpeed.

Модель Razer Basilisk Ultimate ориентирована на требовательных пользователей. Она оснащена оптическим сенсором Focus+ с разрешением 20 тыс. точек на дюйм и высокой точностью. В устройстве также применяется беспроводная технология Razer HyperSpeed, которая по заверениям производителя, работает на 25% быстрее по сравнению с другими беспроводными игровыми технологиями (сравнение осуществлялось по задержкам клика). Новинка также получила оптические переключатели, которые срабатывают без физического контакта и обладают ресурсом 70 млн кликов. Мышь содержит 11 программируемых кнопок, колёсико прокрутки с настраиваемым сопротивлением и 14-зонную систему RGB подсветки, работой которой можно управлять при помощи ПО Razer Chroma Studio. Батарея обеспечивает до 100 часов автономной работы при выключенной подсветке. Цена мышки Razer Basilisk Ultimate составляет $149,99.

Для более экономных пользователей предназначена модель Basilisk X HyperSpeed. В данном случае применяется более доступный оптический сенсор с разрешением 16 тыс. точек на дюйм, 6программируемых кнопок и механические переключатели с ресурсом 50 млн срабатываний. Устройство также получило поддержку технологии HyperSpeed. Что касается автономности, то одна батарея типа AA позволяет работать до 450 часов в автономном режиме при подключении через Bluetooth. Цена модели Razer Basilisk X HyperSpeed составляет $59,99.

Источник: techspot